Das Rote Kreuz zeichnete insgesamt 27 Bluspende-Jubilare aus

Ehre, wem Ehre gebührt: Das Bayerische Rote Kreuz zeichnete am Montagabend in der Gastwirtschaft Dinkel in Weisbrem wieder Blutspende-Jubilare aus. Spitzenreiter war hierbei Ferdinand Betz, der bereits 150 Mal Blut gespendet hat. Bei fünf Blutspendentermine im Jahr ist das ein Zeitraum von 30 Jahren. Der Kreisverband Lichtenfels ehrte 27 langjährige Blutspender aus den Kommunen Bad Staffelstein und Ebensfeld für 50- bis 150-malige unentgeltliche Blutspende mit dem Ehrenzeichen in Gold mit Eichenkranz des BRK-Blutspendedienstes. Um aber die Wertschätzung für die Spender eindrucksvoll zum Ausdruck zu bringen, werden die Geehrten seit Jahren zu einem Essen eingeladen und die Urkunden wie Auszeichnungsnadeln in feierlicher Form übergeben. Bürgermeister Jürgen Kohmann für die Stadt Bad Stafflstein und Zweiter Bürgermeister Hauke Petersen für den Markt Ebensfeld ließen es sich als Vertreter ihrer Kommunen nicht nehmen, allen Blutspendern des vergangenen Jahres und an diesem Abend insbesondere den Blutspenderjubilaren ihren Dank auszusprechen für ihren Dienst am Nächsten. Was wäre das Blutspenden ohne die Mithilfe der Blutspender? Täglich erfahren wir über die Medien von neuen Schreckensmeldungen wie Katastrophen oder schwere Verkehrsunfälle. Hinter jeder Meldung steckt ein menschliches Schicksal. Oft bleibt als Rettung nur eine Bluttransfusion. Das Blutspendewesen ist auf die Solidarität von Blutspendern angewiesen, denn menschliches Blut ist durch nichts zu ersetzen. Stellt man sich nur einmal vor, es würde kein Mensch mehr zur Blutspende gehen. "Gemessen an der Bevölkerungszahl belegt unser Landkreis in Bayern Platz 2 hinter den Landkreise Haßberge. Das zeigt einmal mehr deutlich, wie verbunden die Bürger hier mit dem Gemeinwohl sind", so der Kreisvorsitzender des BRK Christian Meißner. Bei den 38 Terminen 2017 im Lichtenfelser Kreisverband konnten die Organisatoren 5916 Blutspender verzeichnen. Kurz ging Meißner nochmals auf seine Wette mit dem Lichtenfelser Bürgermeister Hügerich von 2016 ein, in der es damals um mehr Erstspender ging. "Bei einer Nachfrage war das Resume, dass viele Erstspender weiterhin regelmäßig spenden, aber auch viele kamen nur wegen diesen Event", so der Kreisvorsitzender. Bürgermeister Kohmann lobte die uneigennützige Hilfsbereitschaft der Spender, die bereits 50, 75, 100 und 125 zur Ader gelassen wurden. "Es ist einfach schön, dass Sie quasi einen Teil von sich abgeben, um anderen damit zu helfen. Im Namen derer, die das Blut bekommen haben, möchten wir Ihnen danken", so das Bad Staffelsteiner Stadtoberhaupt. Gemütlich ließ man gemeinsam die Veranstaltung ausklingen.Kreisvorsitzender Christian Meißner, den Vertretern der Kommunen und im Beisein der stellvertretenden Kreisvorsitzende Rosemarie Göhring sowie Barbara Fischer vom Blutspendedienst-Team Bad Staffelstein/Ebensfeld erhielten die Jubilare für 50-, 75-, 100- 125- und 150- maliges Spenden anschließend als Anerkennung eine Ehrennadel, eine hübsche Urkunde sowie eine Flasche fränkischen Bocksbeutel.Ehrungen: 50 Mal stellten ihren "Lebenssaft" zur Verfügung: Sabine Wiesmann, Andreas Matthes (beide Bad Staffelstein), Thomas Schubert (Loffeld), Michael Schubert (Döringstadt), Wolfgang Aue und Helga Schober (beide Ebensfeld). Auf 75 Spenden zurückblicken können Bernhard Hofmann (Unterneuses), Günther Böhmer (Pferdsfeld), Renate Aumüller (Ebensfeld), Roland Schneider (Prächting), Christine Dinkel (Nedensdorf), Michael Dusold (End), Diana Gottschlich, Werner Freitag und Herbert Wilde (alle Bad Staffelstein). Als mittlerweile 100-fache Lebensretter sich zu recht ein wenig feiern lassen durften: Gertrud Hümmer (Stublang), Gudrun Eller (Herreth), Hannelore Hämmer (Oberbrunn), Alfred Lieb (Prächting) und Richard Ellner (Ebensfeld). Bereits 125 Mal ihren lebenswichtigen Saft spendeten: Hans Abert Eisendraut (Freiberg), Josef Spindler, Hans Waschatko (beide Unterzettlitz), Michael Kolb (Bad Staffelstein), Stephan Leicht (Horsdorf) und Günter Morgenroth (Uetzing). Außergewöhnliches Engagement für 150 Mal spendeten bewies Ferdinand Betz (Kümmersreuth).