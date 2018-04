Das letzte Wort ist nicht gesprochen

"Ich werde auf meiner Seite auch Dinge abbilden, die mich stören, oder auch weniger schöne Seiten der Stadt zeigen." Das sagt Klaus Wendel, Fotograf aus Lichtenfels über seine Facebook-Seite "365 Tage Lichtenfels". Das Bild, das er diesmal aufnahm, zeigt eigentlich nichts Hässliches, sondern den Oberwallenstadter Badesee. Was ihn stört, sind die Schilder, die die Stadt Lichtenfels dort aufgestellt hat. Einige davon standen schon im Winter, doch nun sind es mehr geworden. "Baden für Hunde verboten" steht auf ihnen.

Klaus Wendel, das zeigen seine Zeilen auf seiner Seite, ist kein Freund dieser Schilder. "In Lichtenfels wird der Freiraum für den Hundeliebhaber immer weniger. Der Hass dafür immer mehr. Für mich unverständlich. Es wird immer geworben und gepredigt, dass man doch bitte die Tiere aus den Tierheimen bei sich aufnehmen sollte. Und jetzt frag ich mich, wie soll das hier speziell in Lichtenfels noch weiter gehen." Die vielen Kommentare darunter zeigen - er ist mit seiner Einschätzung nicht allein. In der Stadt hat man das schon mitbekommen: "Wir haben die Schilder aufgestellt, weil wir viele Klagen von Bürgern bekamen, die sich über Hunde beschwerten", sagt Sebastian Müller, Leiter des Bürgermeisteramtes. Eltern fühlten sich unsicher wegen ihrer Kinder - und wohl nicht jeder Hundebesitzer verhielt sich vorbildlich. Doch das letzte Wort sei nicht gesprochen. Man denke darüber nach, auch eine Lösung für die Hundebesitzer zu finden.