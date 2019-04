Das herausragende Projekt des Weismainer Baunternehmens Dechant

Um welch wichtige Investition des Automobilherstellers BMW es sich bei dem Forschungs- und Innovationszentrum handelt, stand auf einem großen Transparent: "Wir schaffen Zukunft."

Klaus Kapp, Leiter des FIZ-Future-Programms, sprach auch von einem besonderen Ereignis, denn dieses zeige nicht nur die "Halbzeit eines Bauvorhabens" an, sondern allen an diesem Projekt Beteiligten könne auch vor Augen geführt werden, dass es an dem Bau vorangeht und dessen Vollendung in absehbarer Zeit bevorsteht. Allerdings gestand er ein, dass es schon einiger Anstrengungen bedurft habe, bis der Richtfesttag erreicht wurde, von der Planung über die Baugenehmigung, die Baufeldfreimachung und Kampfmittelräumung auf dem ehemaligen Feldjägergelände bis hin zur Erstellung des Rohbaus, dies alles zudem noch in einem "Jahrhundertsommer". Kapp sagte wörtlich: "Hier wird Zukunft gebaut." Zukunft für eine neue Form der Mobilität, eine neue Denkweise und eine neue Art zu arbeiten. Hierfür investiere die BMW-Group rund 400 Millionen Euro, und auf dem neuen Gelände, das in etwa der Größe von 22 Fußballfeldern entspreche, werde Raum für 4000 Arbeitsplätze entstehen. Hier könnten zudem Werkstätten, Büroräume, Mess- und Prüfstände und Projektflächen gleichsam "verzahnt", offene Raumstrukturen geschaffen und die Wege verkürzt werden. Denn es sei eines der wesentlichsten Anliegen der BWM-Group, sagte Kapp, dass nicht nur alle Mitarbeiter optimale Arbeitsbedingen vorfinden, sondern dass sie sich vor allem an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Er gehe fest davon aus, dass noch heuer die ersten Flächen bezogen werden können.

Nachdem der Richtspruch durch die Dechant-Poliere Steffen Höhn, Detlef Schiller und Harald Kiesler gesprochen war und die Handwerkerschaft den Bauherren, die BMW-Group, hatte hochleben lassen, zerschellte das obligatorische Sektglas am Projekt, mit dem allseitigen Wunsch auf einen weiteren erfolgreichen und unfallfreien Bauverlauf.

Die Grüße der Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Weismain, überbrachte Seniorchef Alois Dechant, der sich stolz auf die Auftragserteilung und den erreichten Baufortschritt zeigte. Auf die BMW-Group gemünzt waren seine Worte: "Bauen heißt auch vertrauen."

Dechant verdeutlichte mit einigen technischen Hinweisen die Größe des Projektes: So sei eigens ein mobiles Betonwerk des Unternehmens vor Ort gewesen. Es seien rund 110 000 Kubikmeter Beton und 19 800 Tonnen Stahl verbaut worden.