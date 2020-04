"Das Glück der Erde" dauert 90 Minuten im Schwürbitzer Pferdestall

Wer meint, die Reiter haben es gut, die dürfen zu ihren Sportstätten, während vielen anderen Sportlern der Zugang zu diesen momentan wegen des Coronavirus verwehrt ist, der täuscht sich. Entspannung, Ruhe, Klatsch und Tratsch sowie Reiten nach Herzenslust sind zurzeit nicht erlaubt. Die Vorgaben des Landwirtschaftsministeriums sind zu beachten.

Reiter eines Pensionsstalls dürfen sich lediglich im Stall aufhalten, um das Notwendigste zu erledigen. Da die Grundversorgung (füttern und misten) der Stallbetreiber erledigt, hat der Pferdebesitzer sich um die Bewegung und Pflege des Tiers zu kümmern.

Nach dem Tierschutzgesetz ist der Mensch verpflichtet, das Leben und Wohlbefinden des Tieres zu schützen. Da sich das Steppentier Pferd in freier Natur bis zu 16 Stunden täglich bewegt, um Futter zu suchen, muss ihm das der Mensch artgemäße Bewegung ermöglichen. Sie darf nicht so eingeschränkt werden, dass dem Pferd Schmerzen, vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. Sollte diesem Bedürfnis nicht nachgekommen werden, kann das die Ursache von Verhaltensstörungen oder Schäden am Bewegungsapparat sein.

Bewegungsmangel beeinträchtigt außerdem die Selbstreinigungsmechanismen der Atemwege. Um dem Tierschutz gerecht zu werden, ist jeder Pferdehalter verpflichtet, für Bewegung zu sorgen. Notwendig sind jedoch nicht der mehrtägige Wanderritt, Turnier- oder Seminarbesuche oder auch Messen. Selbst Reitunterricht ist momentan untersagt.

Umständliches Procedere

Der Reiter begibt sich also zum Stall, trägt sich in eine Anwesenheitsliste ein und hat sich zügig um die Bewegung seines Vierbeiners zu kümmern. Die Anwesenheitslisten dienen der Übersicht, wer wo wie lange auf dem Hof ist. Als Zeitvorgabe gelten etwa eineinhalb Stunden.

Und da ist man dann gefordert. Schließlich muss ordentlich geputzt werden, die Hufe ausgekratzt und gesattelt werden. Um die möglichst langjährige Gesunderhaltung dieses edlen Wesens zu gewährleisten, wird von Tierärzten gerade bei älteren Pferden eine Aufwärmphase von 30 Minuten empfohlen. So ist also schon fast eine Stunde vergangen, bevor man sich mal im Trab oder Galopp fortbewegen kann.

Jeder kann sich ausrechnen, dass eineinhalb Stunden knapp bemessen sind. Nach ein paar dynamischen Runden muss bereits das Ende eingeläutet werden, da die Fellnase ja noch abgesattelt und eventuell mit Zusatzfutter oder Medikamenten versorgt werden muss.

Lockerung

Das Reiten im Gelände war bis vor einer Woche faktisch verboten, da die Unfallgefahr hier höher sein soll. Inzwischen hat man dieses Ausreitverbot gelockert, da unter anderem natürlich erhöhtes Aufkommen in Reithalle und auf dem Reitplatz eine Ansteckungsgefahr darstellt. Doch auch hier sollte man sich beschränken, um sowohl die Unfallgefahr als auch das Ansteckungsrisiko im Stall möglichst gering zu halten.

Wer also einen Reiter bei der Ausübung seines Hobbys beobachtet, dem sei gesagt, dass auch hier das Vergnügen momentan ganz hinten angestellt ist. Lediglich, um dem Tierschutz gerecht zu werden, dürfen die Reiter noch zu ihren Lieblingen. Ansonsten gelten natürlich im Stall die gleichen Regeln wie anderswo: Mindestabstand, Hygienemaßnahmen und Verbot von Personenansammlungen.

Besucher, Angehörige oder Hunde müssen ebenfalls "draußen bleiben". Selbst notwendige Termine mit Tierarzt oder Hufschmied sind vorab mit dem Stallbesitzer abzuklären.

Trotzdem sind die Reiterdankbar, dass sie überhaupt noch zu ihren Pferden dürfen. Es soll Stallbesitzer geben, denen auferlegt wurde, für die notwendige Bewegung selbst zu sorgen und den Eigentümern der Tiere den Zutritt zu den Anlagen zu verwehren.

Natürlich sorgen sich Reiter genauso um ihre Gesundheit. So ängstigt sich eine Reitsportbegeisterte: "Ich habe wirklich Panik vor diesem Virus!" Doch der Pensionsstallbetreiber Martin Söllner ermuntert: "Wir werden doch die paar Wochen noch rumkriegen!"