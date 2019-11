Damit Lichtenfelser Feuerwehrleute bei Alarm richtig handeln

"Das ist ein schöner und interessanter Termin, da unsere Feuerwehrkameraden eine sinnvolle Unterstützung für den Brandschutz erhalten." Mit diesen Worten leitete Landrat Christian Meißner seinen Dank an die Spender der neuen Schulungsbrandmeldeanlage ein. Sie wurde Anfang der Woche an die Feuerwehren im Landkreis übergeben, wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt.

"Die neue Anlage steht nun den 113 freiwilligen Feuerwehren und zwei Werksfeuerwehren im Landkreis für Übungszwecke zur Verfügung", erklärte Kreisbrandrat (KBR) Timm Vogler. Er wies auch darauf hin, dass es derzeit mehr als 130 Brandmeldeanlagen im Landkreis gebe. Die Schulung werde durch Kreisbrandmeister Tino Schamberger sichergestellt.

Dank von Landrat und KBR ging vor allem an Otto Nüsslein von der Firma Siemens, Bayreuth, die den Hauptteil der Kosten übernahm. Das Holzmaterial, auf das die verschiedensten Brandmelder verbaut wurden, sponserte die Schreinerei "Team Holz vier" aus Neuensee. Der Landkreis beteiligte sich ebenfalls finanziell.

Die Brandmeldeanlage

Eine Brandmeldeanlage (BMA) ist eine Gefahrenmeldeanlage aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, die Ereignisse von verschiedenen Brandmeldern empfängt, auswertet und dann verschiedene technische Einrichtungen ansteuern kann. Folgende Reaktionen sind zum Beispiel möglich: - Weiterleitung einer Brandmeldung an die ständig besetzte Leitstelle zur Alarmierung der örtlichen Feuerwehr

- Auslösung einer internen Alarmierung, um vor der Weiterleitung zur Feuerwehr kontrollieren zu können, ob ein Täusch- oder Fehlalarm vorliegt

- Auslösung einer Alarmierung zur Räumung eines Objektes

- Öffnen von Rauchableitungseinrichtungen

- Ansteuerung von Aufzügen

- Schließen von Feuerschutzabschlüssen

- Auslösung einer Objektlöschanlage, zum Beispiel einer CO 2 -Löschanlage

Zum Erkennen von Brandereignissen werden Brandmelder unterschiedlicher Kenngrößen (zum Beispiel Rauch, Temperatur, Flammen et cetera) verwendet. Auch eine Feuerlöschanlage kann zum Feststellen eines Brandes dienen (Platzen eines Sprinklerfässchens).

Wer hat Brandmeldeanlagen?

Meistens werden Brandmeldeanlagen in besonders gefährdeten Gebäuden wie großen Industrieobjekten, Bahnhöfen, Universitäten, Schulen, Firmengebäuden, Fabrikhallen, Altenwohnheimen oder Krankenhäusern installiert. Die Pflicht zu einem Einbau einer auf die Feuerwehr aufgeschalteten Brandmeldeanlage ist im Bauordnungsrecht im Rahmen von Sonderbauvorschriften geregelt. Gegebenenfalls kann die Bauaufsicht den Einbau einer Brandmeldeanlage mit der Baugenehmigung fordern. Sie kann auch aus versicherungstechnischen Aspekten vorgesehen werden.

Üben von Szenarien

An der Schulungsbrandmeldeanlage können verschiedene Szenarien, die Einsatzkräfte bei Alarmen an Brandmeldeanlagen in der Praxis erwarten, nachgestellt und entsprechend geübt werden. Die Schulungsbrandmeldeanlage besitzt die wesentlichen Bestandteile einer Brandmeldeanlage, die in den verschiedenen Gebäuden im Landkreis verbaut sind (Brandmeldezentrale, Feuerwehr-Bedienfeld, Feuerwehr-Anzeigetableau, Freischaltelement mit Feuerwehr-Schlüsseldepot, Feuerwehrlaufkarten, Handfeuermelder, verschiedene Rauchwarnmelder, simulierte Sprinkleranlage, verschiedene Hupen und Sirenen).

Die Ausbildung an dieser Anlage umfasst einen theoretischen Teil, in dem den Teilnehmern Grundwissen über die Brandmeldeanlage sowie Kenntnis und Funktionen der einzelnen Bauteile vermittelt wird. Im praktischen Teil lernen sie die Bedienung der Anlage, den Umgang mit den Elementen und das Zurückstellen der ausgelösten Brandmeldeanlage. Ebenso werden verschiedene Probleme/Störungen dargestellt, die in der Praxis vor Ort immer wieder vorkommen.red