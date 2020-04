Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Coronavirus

Corona-Streife: Bad Staffelstein im Ruhemodus

Bundesweit kontrolliert die Polizei täglich die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung, auch in Bad Staffelstein. Während anderswo hunderte Vergehen am Tag zur Anzeige gebracht werden, ist es dort aber so ruhig wie selten.