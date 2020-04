In Oberfranken ist die Lage bei einem Polizeieinsatz am Samstagabend (25. April 2020) eskaliert. Die Beamten wurden in Redwitz an der Rodach (Kreis Lichtenfels) wegen Partylärm alarmiert.

Vor Ort trafen die Polizisten auf fünf Feiernde in einer Wohnung, die alle betrunken waren. Die Polizei berichtet von einem "erheblichen Aggressionspotential". Aufgrund der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen lösten die Beamten die Party auf.

Redwitz bei Lichtenfels: Frau verbringt nach auf Polizeirevier

Allerdings wehrte sich eine 30-jährige Frau vehement dagegen. Gegen die mehrmalige Aufforderung nach Hause zu gehen, widersetzte sie sich. Statt zu gehen, schüttete sie schließlich ein Bier auf einen der Polizisten und beleidigte die Beamten.