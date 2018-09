Clowns, Musik und Holzengel - 25 Jahre St. Elisabeth in Lichtenfels

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens hatte das Wohnheim St. Elisabeth des Heilpädagogischen Zentrums der Caritas in Lichtenfels zu einem Tag der offenen Tür in die Wittelsbacher Straße eingeladen. Die Besucher konnten dabei nicht nur die Einrichtung besichtigen, sondern auch auf dem geräumigen Vorplatz in gemütlicher Runde Kaffee trinken und die leckeren Kuchen genießen, oder sich Grillspezialitäten schmecken lassen.

Viele Produkte angeboten

Zudem gab es einen Stand mit vielen handwerklichen Produkten. Besonders eifrig war wieder die Holzgruppe des Wohnheims, deren Mitglieder sich unter der Anleitung des ehrenamtlichen Leiters Benno Kluge vierzehntägig treffen und sägen, leimen und feilen, wobei eine Vielzahl verschiedener Gebrauchsgegenstände entsteht, die dann bei bestimmten Anlässen verkauft wird.

Diesmal hatten die Hobby-Schreiner vor allem Schutzengel in verschiedenen Größen und Kreuze mit Windlichtern gefertigt. Sehr fleißig war auch die Keramikgruppe, die unter anderem unzählige glasierte Keramikschalen in verschiedenen Farben, Mustern und Größen anbot. Auch andere Gruppen boten ihre Produkte an. So gab es in Anlehnung zu Lebkuchenherzen schöne Filzherzen mit Sprüchen wie "Ich hab' dich gern!" oder Seifen mit exotischen Mango-, Papaya- oder Rosendüften in Form von Tierfiguren.

Dass man selbst aus Abfall schöne Sachen zaubern kann, zeigten die aus leeren Blechdosen gestalteten Blumentöpfe oder die mit Hilfe von Granitspray zu dekorativen Blumenvasen verwandelten leeren Weinflaschen. Viel gefragt waren auch diverse Lebensmittel, wie selbst hergestellte Marmeladen oder Müslis.

Eine freudige Überraschung für Bewohner und Besucher war der Auftritt der beiden Klinik-Clowns Kaarla Knuffl (Birgit Sauerschell) und Beppo (Stefan Drücke), die bereits seit acht Jahren regelmäßig einmal im Monat in die Fördergruppe des Wohnheims kommen, um den dort betreuten Menschen mit schweren geistigen, körperlichen und psychischen schweren Behinderungen eine Freude zu bereiten.

Open Air

Ab 17 Uhr verlagerte sich die Feier zum Open-Air-Konzert auf die angrenzende Wiese, wo die dreiköpfige Band aus Nordhalben mit dem ungewöhnlichen Namen "Bumsi and the Bimperboyz" auf der Bühne stand. Paul (Akkordeon), der als Mitarbeiter des Wohnheims die Kontakte knüpfte, Felix (Gitarre) und Thomas (Perkussion) legten von Anfang an richtig los und begeisterten mit ihrem umfangreichen musikalischen Repertoire von Rock-, Pop- und Countrymusik, von Oldies bis zu aktuellen Schlagern die Besucher des Tages der offenen Tür.

Die Heimbewohner wünschten sich ihre Lieblingssongs, die die Band bereitwillig spielte. So herrschte von Anfang an gute Stimmung, und es wurde zu bekannten Songs wie "Fürstenfeld", "Westerland", "Mir san a bayrische Band", "Marmor, Stein und Eisen bricht" oder "Rockin all over the World" mit Begeisterung mitgeklatscht, mitgesungen und getanzt.