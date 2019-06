Streit in Gaststätte eskaliert: Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Gaststätte in Burgkunstadt (Kreis Lichtenfels, Oberfranken) hat am frühen Samstagmorgen (22. Juni 2019) ein 42-Jähriger einem anderen Mann in den Bauch gestochen. Der Verdächtige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

37-Jähriger in einer Gaststätte in Burgkunstadt mit spitzem Gegenstand verletzt

Kurz nach vier Uhr nachts gerieten ein 42-Jähriger und ein 37 Jahre alter Mann in einer Gaststätte in der Straße "Am Bahnhof" in einen Streit. Unvermittelt stach der Ältere seinem Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Zeugen riefen daraufhin die Polizei.

Mehrere Streifenpolizisten fahndeten sogleich nach dem Täter. Die Beamten konnten die Identität des Mannes feststellen und ihn wenig später an seinem Wohnort festnehmen. Der 37-Jährige musste aufgrund der Stichverletzung im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei Coburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

