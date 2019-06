Bürgerbegehren gegen neue Hallen in Grundfeld gestartet

Eine Bürgerin bringt es auf den Punkt: Aus dem Gottesgarten könnte ein Gottesacker - also ein Friedhof - werden. Um das zu verhindern, trafen sich am Donnerstag die Initiatoren eines Bürgerbegehrens gegen den Bau weiterer Lagerhallen der Firma CS-Trans in Grundfeld. Der Titel: "Schutz des Maintals unterhalb des Vierzehnheiligener Bergs".

"Wir sind nicht gegen etwas", sagt Anton Reinhardt, Vorsitzender des Bund Naturschutz (BN) Lichtenfels, "wir wollen für etwas sein." Und zwar für die einzigartige Landschaft in der Blickachse zwischen Vierzehnheiligen und Kloster Banz.

Keine Vorstellung der Dimension

Genau dazwischen, also am nordöstlichen Ortsrand von Grundfeld, will das Logistikunternehmen CS-Trans seine Lagerflächen mit zwei Hallen erweitern. Insgesamt würde dazu eine Fläche von 25 500 Quadratmetern benötigt.

Das seien Dimensionen, die manche sich nicht vorstellen können, sagte Reinhardt. Beispielhaft legte er zur Verdeutlichung die Fläche maßstabsgetreu auf eine Karte der Stadt: die Hallen hätten ähnliche Ausmaße wie das Altstadtensemble von Bad Staffelstein.

Grundsätzlich gegen eine Erweiterung ist Reinhardt aber nicht, unter einer Bedingung; "wenn maßvoll erweitert wird, was schon besteht". Aber Vermittlungsversuche mit der Besitzerin der Lagerhalle, die die Firma CS-Trans bis jetzt nutzt, sind bisher gescheitert.

Dass eine Nutzung der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche möglich ist, das hat der Staffelsteiner Stadtrat Anfang des Jahres beschlossen. Entgegen einer Empfehlung der Verwaltung hatte die Mehrheit der Räte für eine Änderung des Flächennutzungsplans gestimmt.

Ein Unding, wie Michael Endres findet. Er wohnt in Grundfeld an der Bürgermeister-Meißner-Straße, also direkt gegenüber dem geplanten Baugebiet.

Durch die Hallen würden Kulturdenkmale ersten Ranges verloren gehen, da man statt Kloster Banz künftig mehr bloß Lagerhallen sehen würde.

Kein Verbrauch, nur neue Nutzung

Michael Bienlein, Kreisobmann des Bauernverbands (BBV), bezieht auch die Sicht der Bauern mit ein: "Wir verbrauchen die Fläche nicht, wir führen sie einer anderen Nutzung zu." Er kritisiert, dass die Erweiterung auf Kosten der Landwirtschaft stattfindet.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Landschaft soll für die Touristen erhalten bleiben.

Außerdem würde landwirtschaftliche Fläche verloren gehen und die Anwohner durch den Betrieb um die Hallen gestört werden.

Die Initiatoren befürchten, dass durch den Bau der Hallen weitere Unternehmen auf das Gebiet bei Grundfeld gelockt werden könnten.

"Riesige Logistikhallen zerstören unsere dörfliche Kultur, bringen Lärm Tag und Nacht", heißt es im Begehren, das von Reinhardt, Endres und Elfriede Fischer auf den Weg gebracht wurde: "Die kulturelle Identität muss geschützt werden."

Wie ist der Ablauf?

Zeit? Das Bürgerbegehren ist gestartet, man kann sich also ab sofort eintragen. Wenn die Unterschriften der Wahlberechtigten neun Prozent aller rund 10 500 Staffelsteiner ausmachen, kann das Begehren im Rathaus eingereicht werden. Lehnt der Stadtrat das ab, muss er innerhalb von drei Monaten einen Bürgerentscheid durchführen.

Wo? Anton Reinhardt kündigte an, von Haus zu Haus zu gehen. Unterschriftenlisten liegen beim BN in Lichtenfels aus und in Apotheken (Adelgundis-, Adam-Riese- und Stadtapotheke), der Praxis Dr. Gärtner, der Zahnarztpraxis Senzivo, bei Optik Büschel, bei der Metzgerei Leicht, bei Eurasia und dem Café am Marktplatz. Weitere Infos unter: www.lichtenfels.bund-naturschutz.de