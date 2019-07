Bündnis Lichtenfels ist bunt demonstriert für Klimaschutz und Menschenrechte

Am Mittwoch finden nahezu zeitgleich zwei Veranstaltungen zu ähnlichen Themen statt, doch unterschiedlicher könnten sie kaum sein. Im Stadtschloss lädt Bezirksrätin Heike Kunzelmann der Alternative für Deutschland (AfD) um 19 Uhr zu einem Vortrag des - wie es auf der Homepage heißt - parteiunabhängigen Energierealisten Walter Schorsch ein. In dem dritten Vortrag der Reihe wird über das Thema Energiewende diskutiert.

Um 18 Uhr startet am Marktplatz eine Demonstration des Bündnisses "Lichtenfels ist bunt", um sich für Klimaschutz und Menschenrechte stark zu machen. Jedoch auch, um zu zeigen, so sagt es Mitorganisator Johannes Söllner, dass man anderer Meinung als die AfD ist.

Ein vielfältiges Bündnis

Unter "Lichtenfels ist bunt" versammeln sich ebenso Parteien wie Kirchen, Gewerkschaften und Bürger. Organisator Söllner rechnet mit etwa 500 Teilnehmern. Erich Günther, Leiter der Polizeiinspektion Lichtenfels, erwartet, wie bei der letzten Demonstration im Herbst, keine Zwischenfälle. "Wir gehen davon aus, dass es genauso störungsfrei ablaufen wird."

Ins gleiche Horn bläst auch Söllner - es solle "eine Demonstration unserer Lebensfreude" werden. "Es geht mir nicht darum, etwas zu verbieten", meint er. Eher gehe es darum, "das Bewusstsein der Menschen zu wecken und ein Signal zu senden". Der Spaß soll aber ebenso wenig zu kurz kommen. Eröffnet wird die Veranstaltung mit der Sambagruppe Aipalé.

Die Reden werden unter anderem von der Partei Die Partei gehalten. Dass die Satirepartei mit zwei Sitzen im EU-Parlament vertreten ist, sieht Söllner nicht als Gefahr für die Demokratie, wie es bundesweit mitunter kritisiert wurde. Im Gegenteil: "Ich halte sie für eine ernstzunehmende Kraft. Was die EVP (Europäische Volkspartei) treibt, läuft für mich eher unter Demokratiegefährdung", so Söllner, bezugnehmend auf das Gezerre um den Posten des EU-Kommissionschefs.

Andere Reden werden von einer Schülerin und möglichen weiteren Sprechern, etwa vom Bund Naturschutz, gehalten. Damit soll der Vielfalt des Bündnisses Rechnung getragen werden. Auch wenn Klimaschutz und Menschenrechte globale Themen sind, soll der lokale Fokus nicht verloren gehen. Schließlich sei man bei manchen politischen Entscheidungen nicht direkt betroffen, wie etwa dem Aufbau der Ankerzentren (eines davon steht in Bamberg); dennoch ist für Söllner die Verbindung zwischen den beiden Hauptthemen der Demonstration klar.

Klimawandel als Fluchtursache

"Die Menschen sind direkt vom Klimawandel betroffen." Er meint, wie wir hier mit der Umwelt umgehen, habe Auswirkungen gerade auch auf Afrika und sei eine der Ursachen zur Flucht. "Wir müssen unser Möglichstes tun, dass es nicht noch schlimmer wird." Denn, so schreiben Söllner und Valentin Motschmann, der zweite Organisator, in einer Information im Vorfeld der Demonstration: "Diese vom Menschen gemachte Katastrophe kostet jetzt schon Tausenden das Leben und treibt Millionen zur Flucht." Und weiter heißt es darin, die Regierung lasse die Geflüchteten "im Mittelmeer ersaufen". Im Anschluss an die Veranstaltung wird es ein Konzert vor dem Irish Pub geben. Neben dem politischen Teil soll es darum gehen, dass man eine gute Zeit habe, sagt Söllner.

Zukunft durch Wissen und Fakten

Einen anderen Fokus legt Heike Kunzelmann mit ihrer fast zeitgleich stattfindenden Reihe "Zukunft durch Wissen", die sie ausdrücklich nicht als Parteiveranstaltung verstanden wissen will. Am Mittwoch findet die dritte der alle drei Monate stattfindenden Veranstaltung statt. "Über den Klimaschutz machen wir uns in diesem Vortrag keine Gedanken", sagt Kunzelmann. Walter Schorsch werde über die Machbarkeit und wirtschaftliche Tragweite der Energiewende sprechen: "Was für Auswirkungen hat das auf die Volkswirtschaft" sei eine der gestellten Fragen.

Auf seiner Webseite schreibt Schorsch zum Thema: "Der Glaube, unser Land könnte mit elektrischem Strom aus Windkraft und Sonnenstrahlung versorgt werden, ist falsch und bedroht den Bestand unserer Volkswirtschaft und damit unserer Gesellschaft insgesamt." Die Demonstranten sehen das naturgemäß anders.

Es solle, so Kunzelmann, gemeinsam diskutiert und nach Lösungen gesucht werden. Sie wisse nicht, was sich das Bündnis von seiner Demonstration verspricht, hingegen ist sie sich sicher: "Damit retten sie kein Klima." Das Thema Energiewende müsse man anders beleuchten, sagt sie. Gerade deshalb findet sie es auch schade, dass kein gemeinschaftliches gesellschaftliches Gespräch, wie sie sagt, zustande komme.