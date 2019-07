BR-Radltour startet auf zweite Etappe von Bad Staffelstein

Nachdem die etwa 1100 für die BR-Radltour angemeldeten Radler mit starker lokaler Unterstützung am Sonntag die erste Etappe in und um Bad Staffelstein bewältigt hatten, ging es am Montagfrüh los nach Hollfeld. 73 Kilometer ist diese zweite Etappe lang und wartet im Kleinziegenfelder Tal mit einer starken Steigung auf.

Und vielleicht war auch manche Nacht etwas länger, nachdem am Sonntag noch Thomas Gottschalk und Fritz Egner für gute Stimmung gesorgt hatten. Da war erst einmal ein kleines Aufwärmprogramm für die Radler angesagt, bevor die Polizei das Starthorn blasen konnte. Der Marktplatz war voller Fahrradbegeisterter, die im Rhythmus der Musik die frühmorgendlichen Übungen gut gelaunt absolvierten. Schließlich war es zum Start nur bewölkt und noch nicht regnerisch.

Bürgermeister Jürgen Kohmann schickte die Radler in Begleitung der Thermen- und der Korbstadtkönigin auf eine gute Reise. Auch Zahlreiche Bad Staffelsteiner kamen und waren beeindruckt. "Die Logistik, die dahintersteckt, ist beeindruckend", meinte Klaus Dinkel, den es, wie er sagte, durchaus in den Füßen juckte. Vielleicht nächstes Jahr.