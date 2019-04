Blitzermarathon 2019: Die aktuellen Messstellen in Lichtenfels

In ganz Franken wird am Mittwoch den 3. April 2019 geblitzt, so teilte das bayrische Innenministerium mit. Auch in Lichtenfels können ab 6 Uhr morgens Blitzer an den folgenden Messstellen stehen , welche die Autofahrer an die Gefahren und Folgen hoher Geschwindigkeiten im Straßenverkehr erinnern sollen. Hier finden sie einen Überblick über alle Messstellen in Franken.

Wo können die Blitzer stehen?

Auf ganz Franken verteilt gibt es nach Angaben des Bayrischen Innenministeriums 2000 mögliche Messstellen. Im Stadtgebiet Lichtenfels können an acht Stellen Blitzer stehen.

Messstellen in Lichtenfels - ein Überblick:

Ort Straße Geschwindigkeit Lichtenfels Wittelsbacherstr. 30 Lichtenfels Bamberger Str. 50 Lichtenfels Friedrich-Ebert-Str. 50 Lichtenfels St 2203, bei Isling 70 Lichtenfels St 2203, Mistelfeld 100 Lichtenfels B 173, Ab. 330 100 Lichtenfels B 289, Ab. 230 80 Lichtenfels/Trieb B 173. Ab. 460 100

Der Blitzer hat sie trotzdem erwischt? Lassen Sie sich vom Bußgeldrechner auf inFranken.de ihre Strafe ausrechnen.