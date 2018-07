Am Sonntag hatten die Oldtimerfreunde Uetzing-Lahm-Oberlangheim wieder Freunde von Vehikeln aus vergangenen Tagen eingeladen. Bei einem zünftigen Weißwurstfrühschoppen trafen nach und nach viele Oldtimerfreunde mit ihren Fahrzeugen ein.Bis ins kleinste Detail liebevoll hergerichtet waren die Oldtimer eine Augenweide für die zahlreichen Besucher. Unter den Besitzern wurde selbstverständlich auch viel gefachsimpel. In diesem Jahr waren unter den 180 Fahrzeugen viele Motorräder und Autos. Blickfang war dabei ein " Excalibur Phaeton IV" von Familie Zetzmann aus dem Coburger Land. Der Sportwagen aus dem Jahre 1984 hat einen V8-Motor mit 157 PS mit einen kernigen Sound, der perfekt zu diesem mächtigen Fahrzeuge passt.Ford-Capri-Fahrer aus Tradition ist Willi Schönfelder aus Stockheim. Der original werksverbreiterte Ford (Baujahr 1969) ist, was die Außenhülle und das Interieur angeht, unrestauriert. " Insgesamt gab es nur 36 Stück diese ,Langnasen‘ - dieser war immer in Familienbesitz . Ich hab die Nummer 19, damals kostete er etwa 3600 DM, jetzt wird er ab 90 000 Euro gehandelt", erklärte der Capri- Fahrer.Aber auch alte Bulldogs und Traktoren der Hersteller Deutz, Eicher, Lanz, Fendt, Bautz und weitere motorisierte Vertreter einer längst vergangenen Epoche luden zum Fachsimpeln ein. Manfred Voll aus Reundorf präsentierte seinen Kindheitstraum: ein Zweirad DKW RT 125/2H, Baujahr 1957. Beim "Reichstyp" handelt es sich um ein Motorrad mit Einzylinder-Zweitaktmotor, das unter der Marke DKW ab 1939 gefertigt wurde.Mit der Ruhe war es um 13 Uhr vorbei, als die Raritäten schnaufend, ratternd und qualmend zur Ausfahrt von Uetzing nach Loffeld und Horsdorf sowie auf dem Rückweg durch Stublang zurück zum Festgelände aufbrachen.