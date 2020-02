Aufregung und Stromausfall am Abend in Oberfranken: Mehrere Nutzer melden sich, dass in Bad Staffelstein und Umgebung am Mittwochabend (12. Februar 2020) der Strom ausgefallen sei. Das bestätigt die Polizeiinspektion aus Lichtenfels gegenüber inFranken.de.

Bad Staffelstein: Stromausfall am Donnerstagabend

Ersten Informationen zufolge soll der Energieversorger EON aktuell mit Hochdruck an einer Lösung des Problems arbeiten. Was genau den Blackout verursacht hat, das ist noch unklar. Der Energie-Versorger war am Abend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.