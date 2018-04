BJH auf Jubiläumstour

Vor 50 Jahren startete "Barclay James Harvest" um Gründer Les Holroyd in Oldham/Manchester ihre musikalische Reise rund um den Globus.Die britische Classic-Rock-Legende wird auf ihrer "Retrospective - 50th Anniversary Tour" dieses Ereignis am Samstag, 3. November 2018, ab 20 Uhr in der Stadthalle Lichtenfels stilecht mit ihren Fans feiern. Karten gibt es in allen Gschäftsstellen und Servicepoints des Fränkischen Tags.



Schnell machte sich "Barclay James Harvest" einen Namen -zunächst auf der britischen Insel, dann in Europa, dann weltweit. Die Band wurde zu einer Supergroup der 80er Jahre. "Life is for Living", "Child of the Universe", Hymn", "Mockingbyrd", "Berlin", sind der Stoff, aus dem romantische Progressive-Rock-Hymnen von Weltruhm gestrickt sind.



Ihre erste Single "Early Morning" brachten "Barclay James Harvest" im Frühjahr 1968 heraus. Der erste Plattenvertrag kam 1969 mit "Brother Thrush", der zweiten Erfolgssingle nach der Bandgründung. Auf ihrem ersten gleichnamigen Album arbeiteten BJH mit einem großen Orchester zusammen, was zur damaligen Zeit vollkommen ungewöhnlich für Rockbands war. Schon damals schlug die Band eigene Wege ein. 1974 zeigten sich erste große Erfolge mit dem Album "Everyone is Everybody Else", und den ersten Headliner-Tourneen in Europa und USA.



1977 sollte das bis dahin beste Jahr für "Barclay" mit dem Album "Gone to Earth" werden. Die Single "Hymn" erzielte Top Chartplatzierungen. "Eyes of the Universe" mit "Life is for Living" folgte, das zum weltweiten Durchbruch in die Riege der Superbands führte.



Auf der anschließenden ausverkauften Welttour gaben "Barclay James Harvest" am 30. August 1989 ein historisches Gratiskonzert vor dem Berliner Reichstagsgebäude, vor über 275 000 Fans auf beiden Seiten der damaligen Mauer. Die Folgealben "Turn of the Tide" sowie "Berlin - A Concert for the People" erreichten bis dahin ungeahnte Millionenauflagen.



Das aktuelle BJH Lineup ist Les Holroyd, (voc, bass), Mike Byro-Hehir (lead/acc. git, voc.), Colin Brown (keyboards, acc. git., voc.), Steve Butler (keyboards, acc. git.), Louie Palmer (percussion, drums).



Sein musikalisches Markenzeichen hat sich "Barclay James Harvest" bis heute erhalten. Und zum Glück steht der Band noch immer das Gründungsmitglied, Sänger und Bassist Les Holroyd vor, der mit seiner unverwechselbaren Stimme den Sound der Gruppe prägt.