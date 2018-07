Bestandsaufnahme im Bad steht an

Kein Bedarf am Badesee



15 Jahre alt ist das Freizeitbad Aqua Riese. Jetzt soll eine Bestandsaufnahme erfolgen, welche Sanierungsarbeiten in der kommenden Zeit anstehen, und in welchen Bereichen man das Bad neu gestalten will. Auch auf dem benachbarten Campingplatz soll sich etwas verändern. Martin Lüders, Chef der Freizeit GmbH, die das Schwimmbad Aqua Riese, den Campingplatz und den Badesee betreibt, hat in der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses der Stadt schon angekündigt, man wolle eine generelle Bestandsaufnahme vornehmen, wie es in der kommenden Zeit weitergehen soll."Wir wollen zusammen mit der Stadt durchschauen, was in den nächsten Jahren ansteht, damit wir nicht plötzlich überrascht werden", sagt Lüders. Dabei gehe es zum einen um die Technik, etwa Pumpen und Kontrolleinrichtungen. In anderen Bereichen kann er sich vorstellen, das Bad anders zu gestalten. "Dazu gehört sicher der Gastronomiebereich, der etwas gemütlicher werden könnte." Es ginge darum, das Aqua Riese so attraktiv zu machen, dass sich die Verweildauer der Besucher verlängert.Ebenfalls veränderten Wünschen der Gäste soll der Campingplatz angepasst werden. "Da werden wir uns jemanden suchen, der so etwas nicht zum ersten Mal macht", sagt Lüders. Dabei geht es um Stellplatzgrößen, elektrische Einrichtungen oder den Sanitärbereich. "Man muss am Ball bleiben, wir dürfen die Entwicklungen nicht verpassen."Weniger Bedarf sieht er aktuell im Bereich des Badesees: "Da sind wir gut aufgestellt. Der Sanitärbereich wurde saniert, das Haus der Wasserwacht überholt."Was auch künftig eine Rolle spielen wird: Wie schafft man es, das Freizeitareal besser an die Stadt anzubinden. "Immerhin haben wir hier auf dem Campingplatz rund sieben Prozent der Übernachtungsgäste in Bad Staffelstein ", sagt Lüders. Da sei auch der neue Citymanager Michael Böhm gefragt, mit dem man bereits in Kontakt stehe. Ob etwa eine Busverbindung ein Ansatz wäre? "Man mus auch immer darauf achten, was sich am Ende rechnet", sagt Lüders. Ganz sicher ein Thema sei ein schlüssiges Beschilderungskonzept Richtung Stadt.