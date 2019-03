Bertl läuft für die kleine Milah

Es regnete in Strömen. Zwar hatte sich Bertram Wich besseres Wetter gewünscht, aber das ließ sich nun mal nicht ändern. "Gutes Wetter wäre schön gewesen", erklärte Bertram Wich, der besser als DJ Wichwahn oder "Bertl" bekannt ist. Mit dem Glockenschlag der nahen Kirche startete er pünktlich um 9 Uhr am Sonntagmorgen vom Michelauer Rathaus aus zu seinem Spendenlauf nach Bamberg. Er hatte diesen aus Anlass seines bevorstehenden 50. Geburtstag am nächsten Samstag geplant. Der Erlös kommt der kleinen Milah, die unter einem seltenen Gendefekt leidet, zugute. Ein gutes Dutzend Mitbürger hatte sich eingefunden, um dem 49-Jährigen alles Gute für seine Aktion zu wünschen. Auch eine kleine Abordnung der Tanzgruppe "Fever Bambis" des Michelauer Turnvereins winkte zum Abschied.

Mit dem 49-Jährigen starteten auch Daniel Recknagel, Jannik Panzer und Thomas Thyroff, um ihn ein Stück des Weges zu begleiten. Dagegen wollte Rudolf Panzer die ganze Strecke dabei sein, allerdings nicht zu Fuß, sondern auf dem Rad. Bertram Wich hoffte, am Nachmittag sein Ziel zu erreichen.