Begeisterung fürs Ebensfelder Feuerwehrjubiläum ist entflammt

Mit "Löschmaschine" am Werk





Weiterbildung das A und O



Über 100 Vereine beim Festumzug, ein Dutzend Musikkapellen und ein 3000-Mann-Zelt - angesichts solcher Zahlen kann sich jeder ausmalen, wie viel Arbeit in der Vorbereitung der 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Ebensfeld mit Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtages steckt.Wir schreiben das Jahr 1868, als der Sattler Stößner - so heißt es in der Historie - den Anstoß gibt für die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr in Ebensfeld. Das Jubiläumsjahr mit Festkommers am Samstag, 5. Mai, sowie die weiteren vier Festtage von Freitag, 11. Mai, bis Montag, 14. Mai, bietet Anlass, eine Brücke zu schlagen von den heute beinahe vorsintflutlich anmutenden Anfängen bis zur heutigen, modern ausgerüsteten Ebensfelder Stützpunktfeuerwehr.Aus drei Dutzend Ortsbrunnen, dem Kehlbach, einem Weiher und zwei eigens angelegten Wasserreservoirs beförderte die Mannen der Ebensfelder Wehr in den ersten Jahren des Bestehens der Wehr ausgesprochen mühsam das Löschwasser im Einsatzfall. Dass in den Beschreibungen von damals von einer "Löschmaschine" die Rede war, lässt uns heute schmunzeln. Anno 2018 verfügt die aktuell 130 Mitglieder zählende Wehr über einen modernen Fuhrpark, unter anderem ein Drehleiterfahrzeug des Landkreises. Das älteste Fahrzeug, Baujahr 1989, wird im kommenden Jahr ersetzt. Zwar muss das Wasser bei den Einsätzen heute nicht mehr rein mechanisch aus den Tümpeln gepumpt werden, doch die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrleute verdient mehr denn je höchste Anerkennung. Man darf nicht vergessen, dass das Aufgabengebiet der Stützpunktwehr gerade in den vergangenen Jahrzehnten enorm gewachsen ist. Neben dem Brandschutz für das Bezirksklinikum in Kutzenberg muss die Hilfeleistung bei Unfällen auf der an Ebensfeld vorbeiführenden Autobahn genannt werden. Mit der Fertigstellung der ICE-Strecke im Herbst 2017 kam eine weitere Herausforderung auf die Wehr zu.Aus- und Weiterbildung ist daher das A und O. Durch regelmäßige Übungen wie dem Absolvieren einer Atemschutzstrecke sind die Aktiven auf Einsätze unterschiedlichster Art vorbereitet. Die Einbeziehung des Nachwuchses liegt der Wehr unter der Leitung von Vorsitzendem Markus Hellmuth, dessen Stellvertreter Thomas Brosig und den beiden Kommandanten Georg Gäbelein und Alexander Zahner ebenfalls am Herzen. Seit 2003 gibt es in Ebensfeld eine Jugendfeuerwehr, anno 2013 wurde die Kinderwehr ("Wuselwehr") ins Leben gerufen.Aber zurück zum anstehenden großen Fest, dessen genauer Ablauf auch der Homepage der Ebensfelder Wehr zu entnehmen ist. Mit Musikkapellen, Festzug am Sonntag, 13. Mai, und dargebotenem Speis' und Trank erwartet die zahlreichen Gäste ein stimmungsvolles Fest. Apropos Kulinarisches: Wer sich mit dem Backen von Kuchen oder Torten für Samstag, 12. Mai, oder Sonntag, 13. Mai, bei der Vorbereitung einbringen möchte, kann diese an den beiden genannten Tagen von 12 bis 13 Uhr an der Kuchentheke im Festzelt abgeben, Telefon für Rückfragen 09573/330551.Den Auftakt der Festlichkeiten bildet am Samstag, 5. Mai, der Festkommers im Festzelt, das auf der Freifläche zwischen dem Rathaus und dem gerade entstehenden Feuerwehrhaus-Neubau aufgestellt wird. "Auch für den Festkommers ergeht herzliche Einladung an die Bevölkerung", so Franz Kropp, seit über vier Jahrzehnten engagierter Feuerwehrler in Ebensfeld. Lobend hervorgehoben darf an dieser Stelle die gute Arbeit seitens des Festausschusses unter dem Vorsitz von Holger Lunkenbein und Thomas Brosig. Stellvertretend sei hier die Anfertigung von 150 Holzschildern mit dem Feuerwehrauto als Festlogo. "Da stecken rund 600 Arbeitsstunden drin", merkt Franz Kropp an. Die rund 40 auf 60 Zentimeter großen Schilder werden für den Festumzug an die teilnehmenden Gastvereine verteilt.Neben den musikalischen Darbietungen von Blaskapellen und Bands erwartet die Gäste am Samstag, 12. Mai, abends ein besonderes und in höchstem Maße kurzweiliges Vergnügen: Am besagten Abend ist eine Vereinsolympiade geplant. In den Spielpausen der Musikkapelle "Die Stadelhofener" werden die Teams zu unterschiedlichsten Spielen herausfordert. Freilich wird das Ganze umso lustiger, je mehr mitmachen. Deshalb ergeht an dieser Stelle ein Einladung an die Vereine im Gemeindegebiet Ebensfeld. Gesucht werden insgesamt zehn Teams mit je vier Mann, die Lust auf Spiel und Spaß haben. Die Anmeldung bis spätestens 27. April erfolgt über das Anmeldeformular auf der Homepage der Wehr ( www.feuerwehr-ebensfeld.de/feuerwehrfest-2018 ). Neben der Gaudi lockt als Hauptpreis ein 50-Liter-Fass Bier. Zeitlich ist die Olympiade angesetzt von 20 bis 24 Uhr mit anschließender Siegerehrung. Die gemeldeten Mannschaften werden per Mail benachrichtigt.