Bauplätze gehen an Punktsieger

Die angebotenen Bauplätze in Prächting und Kleukheim stoßen offenbar auf ordentliches Interesse, weshalb der Ebensfelder Gemeinderat in seiner Sitzung nun beschloss, das gleiche Punktevergabeverfahren wie bereits im Baugebiet "Am Eidig" zur Anwendung kommen zu lassen.

In Prächting am Brauhausweg nordwestlich der bestehenden Bebauung sieht der im November aufgestellte Bebauungsplan auf einer Fläche von 1,15 Hektar die Möglichkeit der Errichtung von 14 Wohnhäusern vor. Das 0,8 Hektar messende Planungsgebiet an der Oberleiterbacher Straße in Kleukheim bietet Potenzial für zehn Wohnhäuser.

Wie Bürgermeister Bernhard Storath nun wissen ließ, sind neun Anfragen für die Bauplätze in Kleukheim sowie elf Anfragen bezüglich Prächting eingegangen. Vor dem Hintergrund, dass an einigen Bauplätzen mehrere Bauwillige interessiert sind, votierte das Gremium für die Anwendung des gleichen Punktvergabeverfahrens wie beim Baugebiet "Am Eidig" als Entscheidungsgrundlage für die Vergabe der Bauplätze.

In der Märzsitzung, so hieß es weiter, wird der Gemeinderat dann auf Basis der aktuellen Bebauungspläne deren öffentliche Auslegung beschließen. Außerdem werden alle interessierten Bauwerber zu einer am 4. März stattfindenden Informationsveranstaltung eingeladen. Über die Vorgehensweise sind die Bauplatzinteressenten bereits in Kenntnis gesetzt. Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass an denselbem Bauplatz Interessierte im Vergabeverfahren die gleiche Punktezahl erhalten, würde hier das Los entscheiden, ergänzte der Bürgermeister.

Infos zur Kommunalwahl

Die Kommunalwahl am 15. März wirft ihre Schatten voraus. In der Sitzung wurde auf die in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehenden Online-Serviceangebote eingegangen: So lassen sich als komfortable Alternative zum persönlichen Behördengang ab dem 10. Februar die Briefwahlunterlagen auch im Internet auf der Homepage des Marktes Ebensfeld anfordern. Als weitere Option ist dies möglich mittels Smartphone/Tablet über den auf jedem Wahlbenachrichtigungsschreiben aufgedruckten QR-Quode. Die anzugebenden persönlichen Daten derer, die die Briefwahl via Internet beantragen , werden mit einem sicheren Verschlüsselungsverfahren an die Verwaltung übertragen, heißt es weiter.

Stimmzettel zur Probe

Ab Beginn der Aushändigung der Briefwahlunterlagen ab etwa Mitte Februar findet sich außerdem auf der Homepage der Marktgemeinde ein interaktiver Online-Probestimmzettel, der sämtliche Parteien und Bewerber des Marktes Ebensfeld enthält und mit dem alle Varianten der Stimmabgabe schon vorab ausprobiert werden können.

Hingewiesen wurde auch auf die ebenfalls bestehende Möglichkeit, auch per Internet Personenstandsurkunden (Geburts-, Ehe- oder Sterbeurkunden) anzufordern.

Die Sicherheit bei Faschingsumzügen - auch in Ebensfeld und Kleukheim werden diese wieder für närrische Fröhlichkeit sorgen - war ebenfalls wichtiges Thema an diesem Sitzungsabend. Bei einer Besprechung im Vorfeld mit Vertretern der Vereine und der Polizei hatte man sich darauf geeinigt, dass teilnehmende Zugmaschinen während des Umzugs seitlich von zwei oder vier Personen begleitet werden müssen. Im Faschingsumzug verwendete Anhänger sind außerdem durch eine Rundumverkleidung mit einem Bodenabstand von höchstens 20 Zentimetern oder ersatzweise durch Begleitpersonen zu sichern.

Im weiteren Verlauf der Sitzung segnete das Gremium die Haushaltspläne des Waldkindergartens und des "Hauses Mainzwerge", beides der Kindertagesstätte Sankt Michael Ebensfeld zugehörig, einstimmig ab. Betreffend der Erschließungsstraße im Baugebiet "Unterneuses Ost-V" einigte sich das Gremium mit einer Gegenstimme auf die Straßenbezeichnung "Hofsiedlung".

Die Bürgerversammlungen

Der Bürgermeister gab auch die Termine für die Bürgerversammlungen in der Marktgemeinde bekannt. Diese finden statt am Dienstag, 24. März in Ebensfeld im Pfarrheim, am Mittwoch, 25. März, im Sportheim in Kleukheim sowie am Donnerstag, 26. März, im Feuerwehrhaus in Messenfeld, jeweils um 19.30 Uhr. Anträge hierzu sind bis spätestens 14. März im Rathaus einzureichen.

Hoffnung auf Gaststätte lebt

Ein ziemlich trauriges Dasein fristet bekanntermaßen der bis 2013 als solcher genutzte ehemalige Gasthof Neuner in Ebensfeld. Nachfolgend fand das Gebäude Verwendung als Unterkunft für junge Flüchtlinge. Nun keimt zumindest wieder vage Hoffnung auf. Zumindest das Signal der Erbengemeinschaft Neuner macht ein wenig Mut, denn diese stellte einen Antrag auf Nutzungsänderung vom derzeitigen offiziellen Status als Kinder- und Jugendwohnheim hin zur (Wieder-)Nutzung als Gaststätte.

Der Gemeinderat sah hier keinen Grund für Einwände, erteilte dem Antrag das gemeindliche Einvernehmen. Bürgermeister Storath hielt den Ball aber bewusst flach, um keine voreiligen Hoffnungen auf ein schnelles gastronomisches Comeback des einstigen Wirtshauses zu wecken. Der nun gefasste Beschluss des Gremiums sei lediglich als Voraussetzung dafür zu werten, dass das zuständige Landratsamt die Räumlichkeiten anschauen und beurteilen kann, erklärte der Rathauschef. Gerade weil dies der Wunsch vieler Bürger ist, spezifizierte Storath vorsorglich weiter: "Der heutige Beschluss heißt noch längst nicht, dass es sicher ist, dass es wieder eine Gaststätte wird".