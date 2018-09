Basko schwebte in Lebensgefahr

Wie sehr ihm sein Hund Basko ans Herz gewachsen ist, merkte Markus Schäfer in der vergangenen Woche: Sein Basko wurde - wahrscheinlich bei einem Unfall - schwer verletzt. Das 22 Monate alte Tier, das schwere innere Verletzungen erlitten hatte, überstand die aufwendige Operation nur knapp. Aber der Reihe nach.

Am Montag vergangener Woche, gegen 21.30 Uhr, büxte Basko seinem Herrn an "Schäfers Café" kurz aus. "Auf meinen Pfiff", sagt der 46-Jährige, "kam er zurück - mit äußeren Verletzungen, die nicht schlimm aussahen". Nach kurzer Zeit sei das Tier jedoch apathisch geworden, so dass Markus Schäfer seinen Hund nach Lichtenfels in die Klinik eines Tierarztes brachte. Die Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen ergaben, dass Basko schwere innere Verletzungen erlitten hatte.

Bluttransfusion zur Lebensrettung

"Der Tierarzt machte sofort eine Bluttransfusion, um Baskos Leben zu retten", sagt Markus Schäfer. Nach der langwierigen Operation musste der Mischlingsrüde (Deutsch Drahthaar/Großer Münsterländer) drei Tage in der Klinik bleiben. Nun hat er das Schlimmste überstanden, ist auf dem Weg der Besserung. Basko muss jedoch noch eine Halskrause tragen, um sich nicht selbst an den operierten Stellen zu verletzen.

Am Tag nach dem Unfall - er müsste in der Goethestraße passiert sein - setzte Markus Schäfer sich mit der Polizei in Verbindung. Und er postete in Facebook-Gruppen, weil er den Fahrer des Unfallautos ausfindig machen wollte. Seine Suche blieb jedoch vergeblich.

Dennoch war die Anteilnahme in den sozialen Netzwerken überraschend groß, erzählt Schäfer. "Der Fahrer muss den Unfall bemerkt haben", setzt er hinzu.

Für seinen treuen Freund Basko scheut Markus Schäfer keine Kosten. Allein die Operation kostet rund 1700 Euro; weitere rund 1000 Euro kommen wohl für die Nachbehandlung hinzu, weil das Tier stationär aufgenommen werden musste. "Ich rechne mit insgesamt rund 3000 Euro", sagt Markus Schäfer. "Es wäre halt schön gewesen, wenn der Autofahrer anonym die Polizei benachrichtigt hätte", fügt er hinzu, "denn ein Hund mit solchen Verletzungen verkriecht sich normalerweise und verendet dann".

Erfreulich ist, dass Basko sich nicht verändert hat: "Er ist so wie zuvor - tiefenentspannt." Wichtig ist Markus Schäfer, dass der Hund wieder gesund wird, das Geld, an das Geld, das er dafür zahlen muss, denkt er dabei gar nicht: "Man merkt nach so einem Vorfall, wie sehr man sich an so ein Tier gewöhnen kann."

"Ein Hund auf der Fahrbahn ist der Unfallverursacher", sagt Polizeihauptkommissar Gerald Storath. In diesem Fall habe ein Autofahrer wohl Unfallflucht begangen, fügt er hinzu, "aber wir haben keine Beschreibung und kein Kennzeichen". Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort werde geahndet, wenn man des Täters habhaft werden kann. In diesem Fall sei die Unfallflucht für den Hundehalter eher von Vorteil, denn er müsse nicht für den Schaden am Auto aufkommen. Theoretisch sei noch immer auch ein anderer Grund für die Verletzung des Tieres möglich.

Dass Operationen bei Tieren schnell größere Geldsummen verschlingen, weiß Klaus Dinkel, der in Bad Staffelstein eine Allianz-Generalvertretung betreibt. Bei Hunden könnten Operationen bis zu 5000 Euro kosten. Deshalb rate er Hundebesitzern, eine Tierkrankenversicherung abzuschließen. Für Eigentümer von Pferden sei das ganz normal. "Bei Pferden kann es besonders teuer werden; die meisten Hundebesitzer sparen da noch." Wie teuer eine Tierversicherung kommt, das sei von mehreren Faktoren wie Alter und Rasse des Tieres abhängig.