Barbara Stamm referierte in Lichtenfels über Frauenrechte

Aus allen Nähten platzte am Samstagnachmittag die ehemalige Synagoge in Lichtenfels. Geballte Frauenpower in familiärer Atmosphäre. Das Aktionsbündnis "Lichtenfelser Frauengruppen" hatte zu einem besonderen Frauenfest eingeladen. Anlässlich des internationalen Frauentages am Freitag sprach Barbara Stamm, ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtages. "Ich könnte Bücher schreiben", meinte Barbara Stamm bezüglich ihres Kampfes für Gleichberechtigung.

Zunächst rief sie zur Dankbarkeit gegenüber den Pionierinnen der Frauenpolitik auf. Ein Studium sei für Frauen heute etwas Selbstverständliches. Stamm machte aber auch deutlich, dass nicht alles gut sei. Erschütternd sei für sie die niedrige Beteiligung der Frauen an Wahlen: Das hart erkämpfte Recht werde nicht in Anspruch genommen.

Vor 100 Jahren durften Frauen zum ersten Mal wählen und gewählt werden. 40 Jahre später trat das Gesetz zur Gleichberechtigung von Mann und Frau in Kraft.

Doch in der Praxis müsse die Politik bessere Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen. In Bezug auf die Schulabschlüsse und die Zahl der Hochschulabsolventen hätten die Mädchen die Jungen längst überholt. "Doch trotz allem stoßen die jungen Frauen an die berühmte ,gläserne Decke‘", sagte Stamm. Frauen seien immer noch in den Führungsgremien deutlich unterrepräsentiert. Der Grund hierfür liege in der immer noch ungleich verteilten Familienarbeit. Kinderbetreuung sowie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger liege immer noch zu 70 Prozent in Frauenhand. Schuld daran sind nach Ansicht von Barbara Stamm das traditionelle Frauenbild und die althergebrachten Rollenerwartungen. Die dadurch entstehende geringere Bezahlung führe letztendlich zur Altersarmut, welche ein spezifisches weibliches Problem sei.

Fast Dreiviertel männliche Abgeordnete

Als die Rednerin auf ihr "Fach", die Politik, blickte, kam sie ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Frauen dort immer noch unterrepräsentiert sind. Der Landtag habe nach der jüngsten Wahl weniger als 30 Prozent Frauen. "Die Volksvertretung, die ja eigentlich die gesamte Gesellschaft vertreten soll, besteht also zu knapp Dreivierteln aus Männern", gab Stamm zu bedenken.

Und dennoch wollte sie die Diskrepanzen bei der Gleichberechtigung nicht einfach so stehen lassen, sondern zählte auf, auf welchen Gebieten sich schon viel getan habe. So sei es 1984 noch unvorstellbar gewesen, dass Frauen im Polizeivollzugsdienst arbeiten. Und die 1990 amtierende bayerische Justizministerin Berghofer-Weichner sei im damaligen Kabinett nur als "Mädchen" bezeichnet worden. In den Familien habe früher bei möglichen Investitionen in die Bildung gegolten: "Erst der Bub, und, falls noch Geld übrig ist, dann das Mädchen."

Dumme Sprüche

Sie selbst habe sich, als sie sich in der Politik engagierte, dumme Sprüche anhören müssen, erzählte Stamm und gab gleich ein Beispiel: "Frauen im gebärfähigen Alter haben in der Politik nichts zu suchen!" Früher habe der Landtag auch über keinerlei Kinderbetreuungsmöglichkeiten verfügt. Ihre ältere Tochter habe dann eben einen Teil der Ferien im Landtagsbüro ihrer Mutter verbracht. Auf Stamms Betreiben hin gibt es heute 40 Hortplätze.

Zur Gleichberechtigung gehöre aber auch Folgendes: "Jeder soll es machen, wie er es möchte." Das "Nur"-Hausfrauen-Dasein verdiene ebenso die Wertschätzung der Gesellschaft. So müsse die Anerkennung in der Bevölkerung ebenso für Erziehung, Pflege und Ehrenamt gelten. Ihr Motto sei: "Ich kann es, ich will es und ich tu es!" Sie rief dazu auf, auch das positive Begleiten der Männer zu beachten. Man solle Bündnisse über die Politik hinweg schließen.

Rauschenden Beifall erhielt Barbara Stamm für ihren ausgewogenen Vortrag. Organisatorin Maria Hollering-Hamers erklärte die Aufforderung an die Damen, einen Hut zu tragen. Es bedeute: "Wir sind genau so viel wert wie die Männer! Die Hälfte der Welt gehört uns!" Sie stellte fest, wie wichtig der Kampf um die Frauenrechte sei. Eine Frau sollte ihre Rechte durchsetzen: "Nur gemeinsam sind wir stark!" Doch sie betonte auch, dass "wir zwar frauenfreundlich, aber nicht männerfeindlich sind".

Die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Lichtenfels, Sabine Rießner, zeigte sich überwältigt von dem Ansturm der Frauen zu dieser Veranstaltung. Sie berichtete von ihren eigenen Erfahrungen als damalige Bewerberin auf eine Arbeitsstelle: "Was, Sie haben vier Kinder? Wir sind schon mit einem überfordert", habe der mögliche Arbeitgeber entgegnet. Sie habe die Stelle nicht bekommen. Doch sie habe sich nicht unterkriegen lassen und sich ehrenamtlich engagiert. "Lasst uns zusammenhalten und im Umgang miteinander stets fair bleiben", sagte Rießner.

Umrahmt wurde das Frauenfest durch den Chor "Frauenklänge", welcher gekonnt und harmonisch die oft schwierigen Lieder interpretierte.