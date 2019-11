In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02:30 Uhr, brach im Außenbereich eines Wohnhauses in der Eremitenstraße in Bad Staffelstein ein Brand aus. So berichtet es die Einsatzzentrale Oberfranken.

Das Feuer griff auf das Dach über, konnte aber durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Hausbewohner konnten selbstständig das Wohnhaus verlassen und wurden nicht verletzt.

Hoher Sachschaden - Ursache unklar

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 50.000 Euro. Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Coburg hat hierzu die Ermittlungen übernommen.