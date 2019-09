Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Vermisstensuche

Vermisste Patientin (61) an Autobahnkreuz Nürnberg entdeckt

Seit dem frühen Donnerstagmorgen wurde in Oberfranken eine 61-jährige vermisst. Am Montag dann Entwarnung: Die verwirrte Frau wurde an der A9 bei Nürnberg entdeckt..