Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Bad Staffelstein: Unachtsamkeit führt zu Großbrand - ausgelaufenes Benzin entzündet sich

Fast 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Samstag in Bad Staffelstein ein Feuer in einer Garage löschen. Durch eine Unachtsamkeit bei Reparaturarbeiten geriet die 300 m² Garage in Vollbrand.