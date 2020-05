Ein Rollkragen taugt offenbar nicht als Mundschutz. Diese Erfahrung hat ein Mann in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) am Samstag (02.05.2020) gemacht, wie die Polizei Bad Staffelstein mitteilt.

Am Samstagmittag wollte der 58-Jährige in einen Getränkemarkt in Bad Staffelstein. Hierbei vergaß er den ordnungsgemäßen Mund-Nasen-Schutz, weswegen er beim Betreten provisorisch seinen Rollkragenpullover hochzog. Sie haben noch keinen Mundschutz? inFranken.de liefert Ihnen einen Überblick und zeigt, wo man jetzt noch online Masken kaufen kann.

Bad Staffelstein: Rollkragen rutscht im Getränkemarkt nach unten - Anzeige

Im Markt rutsche der Rollkragen dann nach unten und der Mund-Nasen-Bereich war völlig frei. Aufgrund der Nichtbeachtung der vorgegebenen Schutzvorschrift erhält er nun einen Anzeige.

Wie die Polizei weiter berichtet, sei bereits am Donnerstagnachmittag eine 60-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Lichtenfelser Straße in Bad Staffelstein ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz unterwegs gewesen. Sie erhält ebenfalls eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Mundschutz selber nähen - hier geht's zur Anleitung.