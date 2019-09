Zunächst wurden die Einsatzkräfte am Samstag (31. August 2019), gegen 18 Uhr, zu einem Feuer in die Straße "Am Säuleinsgraben" gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten drei dort gelagerte Strohballen, die von der Feuerwehr rasch gelöscht wurden. Dies berichtet die Polizei am Montag.

Am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Coburg dann die Mitteilung über ein Feuer auf einer Wiese in der Rosenstraße ein. Hier brannten laut Polizei Heuballen.

Die Flammen breiteten sich rasch aus und setzten so insgesamt etwa 60 der nebeneinander gelagerten Ballen in Brand. Rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von wenigen tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Coburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise im Zusammenhang mit den beiden Bränden unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.

Die Feuerwehr in Unterfranken hatte am Sonntag ebenfalls einen Großeinsatz zu bestreiten: Im Landkreis Main-Spessart war die Decke eines Wohnhauses eingestürzt.