Bad Staffelöstein investiert 10,5 Millionen Euro für Bauprojekte

Der vielzitierte Rekord hielt nicht einmal ein Jahr: Im April 2018 hatte der Stadtrat den bis dato höchsten Haushalt aller Zeiten verabschiedet, in der jüngsten Sitzung legte Kämmerin Annette Ramer die Messlatte noch einmal deutlich höher: Mit dem Volumen von 39,5 Millionen Euro liegt der Haushaltsplan 2019 rund vier Millionen Euro über dem vom Vorjahr.

Und es soll kräftig investiert werden, jedoch einmal mehr ohne Netto-Neuverschuldung. Wie Ramer erläuterte, soll sich der Verwaltungshaushalt auf 25,7 Millionen Euro belaufen und damit rund 1,2 Millionen Euro höher sein als im Vorjahr. Beim Vermögenshaushalt gibt es einen kräftigen Schub nach oben: Aus rund elf Millionen Euro im Vorjahr werden knapp 13,8 Millionen Euro. Die Kämmerin rechnet bei der Gewerbesteuer mit einem Plus von 400 000 Euro und insgesamt 3,7 Millionen Euro, die Einkommenssteuerbeteiligung ist mit 5,3 Millionen Euro kalkuliert.

Kreisumlage steigt

Dagegen sinken die Schlüsselzuweisungen auf 2,7 Millionen Euro (-300 000 Euro), was aber ein gutes Zeichen ist: Der Stadt geht es zunehmend besser, weshalb die Ausgleichszahlungen sinken. Die guten Prognosen spiegeln sich auch in der Kreisumlage wider: Auch wenn diese um zwei Prozent gesenkt wird, zahlt die Adam-Riese-Stadt im Endeffekt mehr - nämlich 4,5 Millionen Euro. Vor allem in Erziehung, Bildung und Sicherheit will die Stadt investieren. So sind für die schon länger laufende Teilsanierung der Adam-Riese-Schule heuer 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Auch in Uetzing wird die Schule renoviert: Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro sind im Haushalt 550 000 Euro verankert. Weitere große Ausgabenposten sind der "Höfebonus" der Breitbanderschließung (eine Million Euro), der Anbau an die Kita Uetzing (840 000), die Dorferneuerung Romansthal (800 000), die Erschließung Am Stadtweg Unterzettlitz (500 000) oder auch die Fertigstellung des Feuerwehrhauses Uetzing (300 000).

Die Rücklagen sollen zum 31. Dezember noch 1,7 Millionen Euro betragen, was ein Minus von 433 400 Euro bedeuten würde. Der Schuldenstand sinkt laut Plan auf 15,4 Millionen Euro und damit auf einen Stand wie seit 20 Jahren nicht mehr. Rein rechnerisch ist jeder Bürger im Stadtgebiet dann mit 1505 Euro verschuldet. Im Jahr 2017 waren es noch 1943 Euro.

Schuldenabbau wird konsequent vorangetrieben "Es geht konstant bergab, jedoch nur mit dem Schuldenstand", freute sich Ramer. Bürgermeister Jürgen Kohmann legte dar, dass insgesamt rund 10,5 Millionen in Baumaßnahmen fließen sollen. Letztlich nahmen die Stadträte den Haushaltsplan 2019 ohne Gegenstimme an.

Weit weniger Einigkeit herrschte beim Finanzplan 2018 bis 2022. In diesem sind Projekte wie der Neubau der evangelischen Kindertagesstätte, die Revitalisierung des "Bären-Areals" oder auch der Umbau der Bahnhofstraße fixiert. Insgesamt gab es sechs Gegenstimmen, vornehmlich aus Reihen der Freien Wähler.

Keine Visionen eingeplant?

Eben weil "keine Visionen für Weiterentwicklung" eingeplant wurden, wie Fraktionssprecher Winfried Ernst monierte. Außerdem seien Maßnahmen geschoben worden, die den Schuldenstand in den kommenden Jahren wieder gewaltig ansteigen lassen dürften. Werner Freitag (SBUN) nutzte die Gelegenheit, um sich einmal mehr gegen die Nord-Ost-Spange auszusprechen. Die allerdings hatte Walter Mackert (CSU) als unabdingbar angeführt.

Walter Mackert wertete für die CSU-Fraktion den Jahresplan als "sehr solide". "Wir investieren in die Zukunft der Kinder", stellte er mit großer Freude fest. "Wir investieren Millionen und machen trotzdem keine neuen Schulden." Auch an der Planung für die kommenden Jahre hatten die Christsozialen nichts auszusetzen. Christian Ziegler, Fraktionsvorsitzender der Junge Bürger, konnte Mackert da nur zustimmen, wenngleich sich die Stadt lediglich auf Pflichtaufgaben konzentriere. Dieter Leicht (SPD) sagte, dass die Stadt in diesem Jahr zwar Schulden abbauen, in den kommenden Jahren aufgrund anstehender Großprojekte aufbauen werde. Er mahnte, bezahlbares Wohnen in der Stadt sowie Straßensanierungen nicht aus dem Auge zu verlieren.

Volker Ernst (Freie Wähler) freute sich über die rückläufige Verschuldung, sah jedoch "dunkle Wolken" über der Stadt aufziehen, da einige Themen in den Finanzplanungen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Als Beispiel nannte er Spielplätze oder auch Kanalinstandsetzungen sowie Straßensanierungen.

Werner Freitag, Fraktionssprecher der SBUN, charakterisierte den Haushalt 2019 als "solide und nachhaltig". Auch er mahnte, Themen wie Wasser und Abwasser nicht aus dem Auge zu verlieren. Und es könne nicht sein, dass die Stadt plötzlich für Breitbandausbau und Mobilfunk zuständig sein solle.