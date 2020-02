Auch "Übungen in Nächstenliebe" sind im Angebot

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen werden immer mehr als ein Ort für spirituelle Veranstaltungen angenommen, auch bei Angeboten unter der Woche. Der Geistliche Leiter der Bildungshäuser, Domvikar Professor Elmar Koziel, und Franziskusschwester Christina Schirner, Referentin im Exerzitien- und Bildungsbereich, zeigten sich sehr zufrieden mit dem regen Zuspruch zu den Angeboten der Bildungshäuser. Beide sind zuversichtlich, dass auch das Halbjahresprogramm von März bis August mit rund 60 Veranstaltungen wieder sehr gut angenommen wird.

Glück, Einsamkeit, Besinnung

Mit "Heilsame Tage - Eine Woche persönliche Einkehr und Besinnung im Schweigen"vom 2. bis 6. März wird das neue Programm eröffnet. Das Tagesseminar "Von Glück und Glücklichsein" findet am Samstag, 7. März, im Diözesanhaus statt.

Kommunikation wird meist unterschätzt und damit auch, welche enorme Kraft in unseren Worten und Handlungen steckt. Dies lernt man beim Kommunikationsseminar "Reden Sie noch oder kommunizieren Sie schon?" vom 9. bis 10. März.

"Einsamkeit - Besinnungstage für Witwen" findet vom 9. bis 12. März statt. Neben den inhaltlichen Impulsen bleibt Raum für Gemeinsamkeit und Zusammensein vor Ort.

"Was will ich wirklich im Leben?" heißt ein Workshop für Frauen. Im Basisworkshop am 11. März legt man den Grundstein. Teil 2 "Umsetzen & Reflexion" wird dann am 23. April angeboten. Bis dahin hat "frau" Zeit, das Gelernte anzuwenden.

Besinnungstage für über 60-Jährige finden vom 17. bis 20. März statt und stehen unter dem Thema "Die Zeiten wandeln sich und wir mit ihnen".

Einkehrtag für trauernde Männer

Neu ins Programm wurde das Seminar "Übungen in Nächstenliebe" mit dem Erlanger Pfarrer Michael Pflaum aufgenommen. Vom 18. bis 20. März geht es darum, wie man mit gewaltfreier Kommunikation die Ethik Jesu im Alltag leben kann.

In Kooperation mit der katholischen Erwachsenenbildung Lichtenfels findet im Diözesanhaus ein "Auftankwochenende" für junge und jung gebliebene Erwachsene ab 27. März unter dem Titel "Carpe diem" statt.

Ein Einkehrtag für trauernde Männer am 28. März bietet die Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch in Impulsen, Gesprächen und Meditation.

Wandern und Malen

Ebenfalls neu im ersten Halbjahr sind die abwechslungsreichen Erlebniswanderungen in die beeindruckende Natur im "Gottesgarten", perfekt für Naturliebhaber, Genießer und sportbegeisterte Wanderer. Die erste Wanderung führt am 3. April über etwa 13 Kilometer, weitere Wanderungen finden am 24. und 30. April sowie am 17. Mai statt.

Der Kurs "Aquarellmalen im Frühling" vom 3. bis 5. April, in dem Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen ihren Platz finden, steht unter der Leitung der bildenden Künstlerin Heike Dotzauer. Sie hat unter anderem die Heiligenfenster im Diözesanhaus Vierzehnheiligen gestaltet. Am Wochenende ab dem 24. Juli heißt es dann "Malen im Gottesgarten".

"Meditatives Wandern für Frauen - Wege der Stille" wird sowohl vom 27. bis 29. Mai als auch vom 7. bis 9. August angeboten. Die Teilnehmerinnen genießen die Ruhe und die Schönheit der Natur, lauschen Märchen oder meditativen Texten als Denkanstöße und gewinnen Klarheit für das Wesentliche, jenseits von Stress und Hektik.

Nach der Premiere im letzten Jahr findet in diesem Jahr vom 1. bis 3. Mai die Wallfahrt "Von Vierzehnheiligen nach Vierzehnheiligen" statt. Dabei werden die Teilnehmer über den Höhenweg um den Alten Staffelberg hin zum Neuen Staffelberg pilgern. Der Wallfahrtstag (Samstag) wird am Freitag und Sonntag von Einheiten eingerahmt, die auf unterschiedliche Weise der Deutung und Vertiefung dienen. Interessierte, die nicht am gesamten Wochenende teilnehmen möchten, sind eingeladen, sich in der Wallfahrt einzureihen.

Wochenenden für Paare

"Die Kirche, der schnöde Mammon und das liebe Geld", ein Wochenende für konfessionsübergreifende Paare und ökumenisch Interessierte, findet vom 15. bis 17. Mai als Veranstaltung in Kooperation des Ökumenereferats des Erzbistums Bamberg mit dem evangelischen Bildungszentrum Bad Alexandersbad statt. Das Wochenende gibt, nachdenklich und heiter zugleich, diesjährigen Jubelpaaren Gelegenheit zu einer Rückschau und will zugleich dazu anregen, den Blick auf die gegenwärtige Lebensphase zu richten. Um allen interessierten Paaren die Teilnahme zu ermöglichen, wird dieser Kurs sowohl vom 31. Juli bis 2. August als auch vom 7. bis 9. August angeboten. Beide Wochenenden richten sich an Ehepaare, die heuer ihr goldenes, rubines oder diamantenes Ehejubiläum feiern.

Unter dem Thema "Das gute Leben in Christentum, Religion und Philosophie" findet am 3. und 4. Juli das Vierzehnheiligener Glaubensseminar statt.

"Die Schöpfung heimholen: Kräuterbuschen sammeln und binden" lautet das Thema mit der Theologin Gertrud Pechmann aus Ebensfeld. Zwischen August und September steht die Natur in ihrer Hochblüte: Es ist die Zeit des reifen Getreides und der Heilkräuter. Schon in vorchristlicher Zeit sammelten die Menschen im Sommer Pflanzen für die eigene Hausapotheke. In christlicher Zeit verschmolz dieser Brauch mit dem Fest Maria Himmelfahrt am 15. August. In diesem Kurs werden sich die Teilnehmer aufmachen und ihre eigenen Kräuterbuschen sammeln und binden.

Einmal im Monat findet im Diözesanhaus die "Berg-Zeit", ein religiöser Auszeittag mit biblischen Impulsen, statt.

Ausführliche Beschreibungen

Ausführliche Angaben zu den Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2020 sind im Internet unter www.bildungshaeuser-vierzehnheiligen.de oder auf der Homepage www.14hl.de zu finden.