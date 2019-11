Attraktive Werbung für die Landwirtschaft: 26-jährige Fränkin posiert im Jungbauernkalender

Hauptberuflich arbeitet Julia Weidner heute in der Lohnabteilung beim Bayerischen Bauernverband. Eines ihrer liebsten Hobbys ist die Teichwirtschaft: Sie kümmert sich um die Forellenzucht der Familie, zieht die Fische groß und schlachtet sie auch selbst. "Am meisten liebe ich es, abends am Weiher zu sitzen und einfach die Ruhe zu genießen. Da kann ich super abschalten."

Abschalten war aber heuer erstmal nicht angesagt - im Mai stand das Casting in Wien an. "Die Probe-Shootings verliefen super." Am Ende war die junge Oberfränkin, die jeden zweiten Tag schon früh um 6 Uhr eine Runde im Fitnessstudio trainiert, eines der sechs bayerischen und sechs österreichischen Kalender-Models.

Das eigentliche Shooting fand im Juni statt. Alle sechs Mädels waren an den Weßlinger See eingeladen. "Die gemeinsamen Tage waren total spaßig", erinnert sich die 1,60 Meter große Oberfränkin. "Es gab keinerlei Zickenkrieg. Im Gegenteil. Es hat sich gezeigt, dass man gerade in der Landwirtschaft offen auf andere zugeht."

Diesen Charakterzug wünscht sich Julia Weidner auch für Menschen, die keinen direkten Bezug zu Ackerbau und Viehzucht haben. "Sie sollen nicht irgendwas nachplappern, was sie irgendwo mal gehört haben - oder vermeintlich gehört." Aktuell würden viele gesellschaftliche Probleme gern "auf die Bauern" abgewälzt. "Da fordern Leute, dass die Landwirte nicht mehr düngen sollen, und sie selbst pflastern ihren Garten daheim mit Steinen, trennen ihren Müll nicht richtig, werfen McDonald's-Tüten aus dem Auto und ihre Kippen gleich mit."

Julia Weidner schüttelt den Kopf. "Jeder ist für das verantwortlich, was er tut und was er damit auslöst." Bei vielen Landwirten bewirke das "Bauern-Bashing" Resignation oder gar Depression. Hätte Julia Weidner einen Wunsch frei, wäre es der: "Dass jeder erkennt, wie wertvoll die Landwirtschaft in Franken und Bayern für unsere Zukunft ist." Und wie attraktiv.