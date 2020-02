Am Klinikum Lichtenfels gab es 2019 die höchste Geburtensteigerung Oberfrankens

Insgesamt 2450 Buben und Mädchen erblickten 2019 in den Kreißsälen der Regiomed-Kliniken Coburg, Hildburghausen, Lichtenfels und Sonneberg das Licht der Welt - das sind 86 Babys mehr als im Vorjahr, so geht es aus einer Pressemitteilung der Regiomed-Kliniken Anfang Februar hervor. Immer mehr Frauen, auch aus den umliegenden Landkreisen, entschieden sich für eine Geburt in einer der Regiomed-Kliniken. Die jungen Mütter schätzten dabei vor allem die familiäre Atmosphäre und die persönliche Betreuung vor Ort, heißt es in der Mitteilung.

Im Klinikum Lichtenfels sind aktuell 6,1 Hebammenstellen im Kreißsaal besetzt, sagt Dr. Andreas Flessa, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. "Unsere Hebammen sind sehr nah an den Schwangeren dran. Da ist erfreulicherweise viel Herzblut, viel Engagement drin. Überstunden sind die Regel", sagt er. Deutschlandweit ist regelmäßig von Personalmangel in der Geburtshilfe zu hören.

Auch in Lichtenfels ist dieser zu spüren. "Ich habe in der Frauenklinik 14 Hände in der direkten Versorgung weniger als 2018, weil freiwerdende Stellen nicht besetzt wurden", sagt Flessa, "das betrifft Hebammen und Ärzte. 2019 hatten wir eine tolle Geburtensteigerung von 11,1 Prozent, die höchste in Oberfranken. Das zeigt uns, dass wir mit unserem Weg richtig liegen und zeigt die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit aller, bedeutet aber auch Überstunden und damit mögliche Spannungen".

Freude auf das Kind

Dass im Klinikum Lichtenfels eine gute Versorgung gewährleistet ist, ist möglich "auch dank des überdurchschnittlichen Engagement unserer Hebammen, die mit viel Kraft den Kreißsaal managen und diese Arbeit mit Überstunden ermöglichen". Ärzte seien natürlich auch in der Betreuung dabei, aber in vielen Belangen ist die Hebamme näher bei der Kreisenden, die die Schwangere und die Entbundene versorge, Ängste weg nehme und Sicherheit und Freude ausstrahlt. Auch diese Fähigkeit sollten Hebammen haben, meint Flessa. Im Klinikum Lichtenfels sei das der Fall.

"Man muss eine familiäre Situation schaffen", ergänzt der Leitende Oberarzt Sebastian Ratajczak. Außerdem gelte in Lichtenfels der höchste medizinische Standard, die Station der dortigen Geburtshilfe zähle zu den modernsten in Deutschland. All das spreche sich im Landkreis und darüber hinaus herum.

Stellen wieder besetzen

Dass offene Stellen frei gelassen und nicht wieder besetzt werden, stehe in der Zuständigkeit der Geschäftsführung und der Personalabteilung, so Andreas Flessa. Der Chefarzt stört sich daran, wenn er Schlagzeilen solcher Art liest, dass die Geburtshilfe defizitär sei. "Die Geburtshilfe ist eine hochwertige Tätigkeit, wir helfen mit, neues Leben gesund auf die Welt zu bringen, unser aller Zukunft. Das ist und kann nicht defizitär sein", sagt er. Die Erlöse seien niedrig, trotz enormer Vorhaltekosten, das sei aber ein anderes Thema. Sollte aber der Grund für nicht besetzte Stellen sein, dass Gewinnmaximierung über die Sicherheit der Patienten, der ungeborenen Leben und auch über die Erfordernisse der Mitarbeiter gestellt werden, was er nicht glaube, "dann hätten wir ein echtes, gesellschaftliches Problem", betont der Arzt.

Positiver Trend?

Heutzutage bekommen Frauen im Schnitt 1,52 Kinder, das sei ein etwas höherer Wert als in den vergangenen Jahren. Ob sich dies in unserer Region weiter steigert sei schwer vorauszusagen. "Unabhängig davon ist jedes Neugeborene aber ein unmissverständliches ,Ja' zum Leben, ein positiver, visionärer und optimistischer Blick in die Zukunft", meint Flessa.