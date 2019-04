Altenkunstadt: Dritter Einbruch in Brauerei - Zeugen gesucht

Aus einem Bürotresor einer Brauerei im Gewerbegebiet Altenkunstadt entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eine vierstellige Bargeldsumme. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 5.30 Uhr drangen die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Bürogebäude in der Straße Gewerbegebiet ein. Dort durchsuchten sie alle Behältnisse und brachen Schränke auf. Zudem gelang es ihnen, den Tresor zu öffnen. Die Diebe kamen auf diese Weise an Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und richteten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an.

Bereits dritter Einbruch in kurzer Zeit

Die Brauerei wurde in jüngster Vergangenheit schon zwei Mal von Einbrechern heimgesucht. Daher prüfen die Beamten der Kriminalpolizei Bamberg Tatzusammenhänge und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag 5.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Umkreis des Brauereigeländes gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

