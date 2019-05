Alkoholisierte Scherzanrufe bei der Polizei: 24-Jähriger vor Lichtenfelser Gericht

Mit einem höchst eigenwilligen Anruf bekam es die Polizeiinspektion Lichtenfels am 4. November des vergangenen Jahres zu tun. Ein 24-jähriger Bauhelfer aus dem östlichen Landkreis Lichtenfels meldete damals zweimal einen Fahrradunfall, der tatsächlich gar nicht geschehen war. Am Dienstag hatte er dafür im Amtsgericht Lichtenfels die Konsequenzen zu tragen.

Telefonmitschnitte abgespielt

Als die Verhandlung vorüber war, schien der Angeklagte gelöster. Minuten zuvor durchlebte er aber die Peinlichkeit, sich anhören zu müssen, wie er mit leicht verstellter Stimme bei der Polizei anrief. Zwei Telefonmitschnitte waren als Beweismittel zugelassen und wurden den Prozessbeteiligten vorgespielt. Auf ihnen vollbrachte der 24-Jährige Leistungen, die die Richter Alexander Zenefels als "Dilettantismus" bezeichnete.

Gegen 23 Uhr rief er bei der Polizei an und behauptete, ein Radfahrer sei in einem Unfall bei Weidnitz zu Schaden gekommen. Als der Beamte sich nach den Personalien des Anrufers erkundigte, gab dieser sich einen fremdländischen Akzent: "Er hat Platz... Kopf kaputt." Auf die Frage nach seinem Wohnort nannte er ein Asylbewerberheim. Auf die Frage nach seinem Namen aber machte er mit der Antwort "Müller" den Beamten am Telefon stutzig.

Insgesamt zwei Anrufe setzte der Angeklagte in jener Nacht ab. Die Polizei- und Rettungskräfte suchten nach dem vermeintlichen Verunfallten und wären somit bei einem tatsächlich eintretenden Unfall gebunden gewesen.

Seine Handlung sei unüberlegt gewesen, bemerkte der von Rechtsanwältin Anett Raumschüssel vertretene Mann zu dem Gehörten. Abstreiten konnte er das Gehörte nicht: "Da kann ich nichts dagegen sprechen, das gebe ich zu."

Angeklagter hat Alkoholproblem

Ein wirkliches Motiv konnte der Angeklagte selbst nicht nennen, lediglich, dass es ihm damals gesundheitlich nicht gut gegangen sei, er Streit gehabt habe und getrunken habe. Der Mann bestätigte auf Nachfrage ein Alkoholproblem. So stehe ihm demnächst sogar ein Entzug bevor und er stehe in Kontakt mit dem Blauen Kreuz, einer Einrichtung, die Alkoholkranken Hilfe bietet. Bei den damaligen Anrufen stand der Mann unter 1,7 Promille. Und dennoch sei der Angeklagte "bei klarem Verstand" gewesen, wie ein als Zeuge auftretender Polizist versicherte.

Auf die Schliche kam ihm die Polizei schnell, ließen sich die Anrufe doch zurückverfolgen. So fuhren die Beamten seine Adresse an. Zwar hatte der 24-Jährige zu diesem Zeitpunkt vorsorglich an seinem Handy die Löschung der Anrufliste vorgenommen, aber als seitens der Polizeiinspektion die Rückruftaste gedrückt wurde, klingelte sein Handy. Der Fall war damit gelöst.

"Er ist Alkoholiker, aber er hat sein Leben umgestellt", beteuerte Anett Raumschüssel, die in ihrem Plädoyer eine Geldstrafe als ausreichend bezeichnete. Eine nähere Betrachtung des Lebens des Bauhelfers ergab, dass dieser drei Einträge im Führungszeugnis hat. Ein Eintrag war wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Als Richter Zenefels mehr über die Hintergründe dieses Geschehens wissen wollte, bekam er die Auskunft, dass der Bauhelfer damals Selbstmordgedanken hatte. Als die Polizisten damals einschritten und ihn davon abhielten, habe er sich "körperlich gewehrt".

Anrufer zeigt Reue

Der Eindruck, den der Angeklagte während der Verhandlung machte, war ein ruhiger und einsichtiger. "Auf keinen Fall" werde er so eine Tat wiederholen. Diese Einsicht sollte ihm auch Staatsanwalt Dominik Heike zugutehalten, der aber eine Freiheitsstrafe für unerlässlich erachtet. "Ihre Entschuldigung ist ein Zeichen, das ich zur Kenntnis nehme", so Dominik Heike.

Er plädierte auf drei Monate Haft zur Bewährung, dazu 80 Stunden Arbeitsauflage und Stellung eines Bewährungshelfers. Das Urteil sollte auf Geldstrafe lauten: 2700 Euro.