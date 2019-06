Alarm für Jugendfeuerwehren

Um Punkt 13 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Im Einsatz waren Jugendgruppen der Wehren aus Altenkunstadt, Mistelfeld, Schönbrunn, Burgkunstadt, Kösten, Michelau, Trieb, Roth, Marktzeuln, Neuensee, Bad Staffelstein, Weismain, Schney, Redwitz und Hochstadt.

101 Jugendliche nahmen teil

Insgesamt nahmen 101 Jugendliche mit 45 Betreuern und 23 Einsatzfahrzeugen an der Übung teil. In elf Abschnitten wurden verschiedenste Szenarien geübt. So wurde zum Beispiel ein Forstunfall mit einer zwischen Holzstämmen eingeklemmten Person (einer Übungspuppe) und ein Verkehrsunfall simuliert, bei dem es galt, verletzte Personen unter anderem auch mit einer hydraulischen Rettungsschere aus einem Auto zu bergen. Vom Herstellen der Wasserversorgung für Löschangriffe, über Innenangriffe mit Atemschutz und Personensuche, der Erstversorgung von Verletzten, dem Auspumpen eines vollgelaufenen Kellers bis hin zur Absperrung von Schaulustigen reichten die einzelnen Übungsabschnitte. Mit der Drehleiter der FF aus Burgkunstadt wurden "verletzte" Personen aus dem oberen Stockwerk des Schulgebäudes gerettet.

Zahlreiche Teilnehmer

Nach einer guten Stunde wurde die Übung erfolgreich beendet und im Feuerwehrhaus der Hochstadter Wehr trafen sich alle Einsatzkräfte zur Nachbesprechung. Kreisjugend-Feuerwehrwart Tino Schamberger dankte allen Einsatzkräften für ihre Teilnahme an der Großübung und freute sich über die stattliche Anzahl an Teilnehmern. Weitere Dankesworte kamen von KBI Hermann Schuberth und dem Kommandanten der FF Hochstadt, Holger Herold. Einsatzleiter Thomas Müller aus Marktgraitz, der die Großübung zusammen mit der Hochstadter Wehr ausgearbeitet hatte, bedankte sich bei den Hochstadtern für die hervorragende Organisation. "Das war Feuerwehr zum Anfassen und daher auch für die Bevölkerung sehr interessant, was man an den zahlreichen Zuschauern gesehen hat", so der Einsatzleiter. Nicht zuletzt sei eine solche Übung in gewisser Weise ja auch Werbung für die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehren und natürlich auch um Nachwuchskräfte für den Dienst am Nächsten zu gewinnen.