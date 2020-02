Aktuelles Sportstudio sendete aus Reundorf

Die Faschingsveranstaltung der Reundorfer Vereine in der Maintalhalle, die diesmal vom Bayern-Fanclub organisiert wurde, begeisterte wieder zahlreiche Besucher, die zu den Klängen des Musiktrios "Mainfieber" eifrig das Tanzbein schwangen. In der sehr schön dekorierten Maintalhalle stürzten sich viele maskierte Jecken in das bunte Faschingstreiben, wobei Torsten Hellmuth, Zweiter Vorsitzender des Bayern-Fanclubs, als Moderator des aktuellen Reundorfer Sportstudios durch das Programm führte, schließlich stand die Veranstaltung ganz im Zeichen des Sports.

Büttenrede von Richard Woock

Was die Reundorfer Faschingsfete so beliebt macht, sind die lustigen Aufführungen der Vereine. Zunächst war Richard Woock von der Soldatenkameradschaft mit seiner Büttenrede an der Reihe. Er nahm diesmal nach dem Motto "Ein Hausbau ist nicht nur sehr teuer, er ist und bleibt ein Abenteuer" die Schwierigkeiten, Sorgen und Nöten eines Bauherrn aufs Korn. Mit seinem unerschöpflichen Einfallsreichtum und seiner Reimkunst schilderte er in stark überspitzter Form unvorhersehbare Ereignisse während eines Hausbaus.

Seit vielen Jahren erfreut die Gymnastikgruppe des RV Concordia die Gäste. Diesmal trat sie als wilde Horde mit einem Punker-Outfit bei ihrem Tanzauftritt in Erscheinung. Sowohl die Mädchengarde als auch die Showtanzgruppe des Mainleuser Carnevals-Club, die im Ballett-Studio Diroll unter der Leitung von Doris Diroll trainieren, zeigten einen rasanten Auftritt und wirbelten über die Tanzfläche.

Der Faschingsverein "Die Maapiraten" hatte sich etwas Besonderes ausgedacht. Sie ahmten eine DDR-Mannschaft im Synchronschwimmen nach. So sah man hinter einem meterhohen Vorhang eine Schwimmgruppe einmal beim Auf- oder Untertauchen oder beim Ausführen einer Hebefigur, ein anderes Mal ragten nur die Füße empor. Ein Team des Angelsportvereins wiederum trat in lustigen Badekostümen in Aktion und vollführte einen Flossentanz. Zum Schluss zeigten zehn junge Feuerwehrmänner mit ihrem schwungvollen und akrobatischen Auftritt, dass sie den Anforderungen des Feuerwehrdienstes mit Sicherheit gewachsen sind. Allen Akteuren wurde nach ihrem Auftritt für ihre Leistungen vom Reundorfer Olympischen Komitee unter der Führung des Bayern-Fanclub-Vorsitzenden Michael Franke die Ritter-Sport-Medaille überreicht.

Natürlich hatte auch die Band einen erheblichen Anteil an der guten Laune der Gäste. Die Musiker spielten immer wieder Stimmungslieder, zu denen nicht nur getanzt, sondern auch gesungen, geschunkelt und geklatscht werden konnte. Die Faschingsgesellschaft zog auch in einer langen Polonaise durch den Saal.