Aero Club Lichtenfels bei Juniorenweltmeisterschaft in Ungarn

Die Freiheit fängt nicht erst über den Wolken an. Gerd Peter Lauer, Vorsitzender des Aero Clubs Lichtenfels, weiß von der Faszination und den Bedingungen des Fliegens zu berichten.

An guten Tagen kann man mit einem der Segelflieger des Clubs bis zu 3000 Meter hoch fliegen. Das ist dann knapp unter den Wolken. In diese oder gar über sie hinaus darf er nicht fliegen. Dennoch spricht Lauer von der herrschenden Freiheit dort oben, obwohl, wie es bei dem Liedermacher Reinhard Mey heißt, erst dort die Freiheit grenzenlos sei. Stress? Den lässt man auch so schnell hinter sich.

Mit einer motorisierten Maschine wird der Segelflieger hochgezogen und ausgeklinkt. Dann lenkt der Pilot das Flugzeug erst einmal dorthin, wo Thermik wirkt, wo also die durch die Erde aufgewärmte Luft abkühlt und aufsteigt. Diese Strömungen machen sich die Flieger zunutze, indem sie kreisend an Höhe gewinnen.

Bis zu sieben Stunden kann man sich gleitend in der Luft befinden. Ruhe umgibt einen, der Blick schweift über die Weiten des Landkreises und darüber hinaus. "Du bist direkt in der Materie und mit den Elementen unterwegs", sagt Lauer.

In der Sportwelt angekommen

Das ist die entspannte Variante des Segelflugs. Zwischen März und Oktober sind die Mitglieder des Aero Clubs Lichtenfels jedes Wochenende auf dem Flugfeld am Wasserturm. Der Flugplatz gehört ihnen, muss also genauso selbst finanziert und betrieben werden wie die fünf Segelflieger und zwei motorisierte Maschinen. Gebaut wurde er in den 1950er Jahren. Damals, als die Fliegerei einen frühen Höhepunkt hatte.

Jetzt, so berichtet es Lauer, sei es zunehmend schwieriger, Unterstützer zu finden. Statt von Sponsoren spricht er von Mäzenen, die bereit sind, den Segelflugsport zu unterstützen. Daher wird der Aero Club in den nächsten Jahren neue Konzepte für die Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit umsetzen.

Die größte Schwierigkeit sei, den Sport darzustellen. Das Geschehen spielt sich nicht unmittelbar vor den Augen der Zuschauer ab. Dennoch: "In der Sportwelt sind wir angekommen". Schaut Lauer sich einmal ein Fußballspiel an, wird er schon mal angesprochen und nach erfolgreichen Flugtagen in der Bundesliga gefragt, wo der Aero Club durchaus erfolgreich mitfliegt. Die Wettkämpfe hätten dem Club nicht nur in der Außenwahrnehmung viel Auftrieb gegeben.

Etwa 70 Mitglieder hat der Verein, aktiv fliegt ungefähr die Hälfte. Und das nicht wenig erfolgreich. Die Junioren wurden im letzten Jahr Vizemeister. Deutsche Meister, wie Gerd Peter Lauer selbst, sind ebenso dabei wie junge Begeisterte.

Etwa Philipp Lauer, Sohn von Gerd Peter und Petra, einer ehemaligen Vizeeuropameisterin. Der Zwanzigjährige studiert in Bayreuth Werkstoffwissenschaften und kommt jedes Wochenende zum Fliegen zurück in die Heimat.

In vier Wochen wird er mit zwei weiteren Piloten in Ungarn an der U25-Junioren-Weltmeisterschaft teilnehmen: "Die Vorfreude ist ziemlich groß."

Dennoch muss er sich vorbereiten. Schließlich muss man nicht nur körperlich fit sein, wenn man an Wettbewerben teilnimmt. Es braucht auch ein Wissen um Meteorologie, Aerodynamik und Physik.

"Im Handwerk ist jeder gleich gut", sagt Philipp Lauer, "am Ende ist es eine mentale Geschichte."

Das weiß auch sein Vater zu berichten, der 20 Jahre in der Nationalmannschaft geflogen ist. Wenn es darum geht, Wendepunkte so schnell wie möglich abzufliegen, ähnlich wie bei Segelwettbewerben, aber keine Strecke festgelegt ist, muss immer wieder schnell entschieden werden, wie man fliegt, wo man sich erneut hochschraubt und wie man auf die jeweiligen Witterungsumstände reagiert.

Begeisterung durch Simulatoren

Philipp Lauer schaut sich, bevor er mit seinen zwei Kollegen der Nationalmannschaft nach Szeget in Ungarn aufbricht, die geographische Lage an. Wenige Wälder gibt es an ihrem Flugort, aber gute Böden und einen Einfluss der Donau. Das müssen die drei alles im Hinterkopf haben, wenn sie in ihre Flieger steigen. Momentan versucht er, so viele Flüge wie möglich zu absolvieren, um sich an den Flieger, den er nur zur Weltmeisterschaft fliegt, zu gewöhnen.

Damit auch weiterhin Nachwuchs da ist, kann man beim Aero Club auch den Segelflugschein machen. Etwa drei Jahre braucht man - je nachdem, wie schnell man ist. "Ein junger Mensch muss schon gefesselt sein", beschreibt Lauer die notwendige Begeisterung, die es braucht, mit dem Fliegen anzufangen.Viele kämen über Computersimulationen auf den Geschmack und blieben dann dabei. So sagt Lauer auch: "Im Prinzip kannst du es dein ganzes Leben machen."