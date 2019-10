Adliger aus dem Landkreis Lichtenfels will wieder an seine Waffen kommen

Wenig aristokratisch und schon gar nicht vornehm benahm sich ein Adliger mittleren Alters im Juni 2017 in seinem Zweitwohnsitz in Bamberg. Zu dem Schlossherren, der zeitweise in seiner herrschaftlichen Residenz im Landkreis Lichtenfels "residiert", mussten damals nach Notrufen gleich zwei Mal Polizeibeamte ausrücken. Der Grund: lautstarkes und hörbares Randalieren. Dem nicht genug: Nach seiner damaligen Festnahme tobte der Mann in einer Gefängniszelle einer Inspektion weiter.

Die Folge: Einlieferung in die Psychiatrie. Das Landratsamt Lichtenfels entzog ihm aufgrund dieser und einiger anderer vorausgegangener Entgleisungen daraufhin seine einst erteilte waffenrechtliche Erlaubnis. Verweigert wurde ihm auch die beantragte Neuerteilung eines Jagdscheins. Die Begründung der Behörde: waffenrechtliche Unzuverlässigkeit.

Übertrieben und ungerechtfertigt

Beides versucht der Adlige seit dem Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth wiederzuerlangen. Er glaubt, dass das Vorgehen des Landratsamtes übertrieben und ungerechtfertigt war. Der Mann entstammt einem alten Adelsgeschlecht, war bereits im Jahr 2016 bei einer Hausdurchsuchung von Beamten bei strafbaren Handlungen erwischt worden: Er bewahrte in seinem Anwesen diverse illegale Betäubungsmittel- und -utensilien auf. Einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe bezahlte der Kläger ohne Widerspruch. Einige Zeit später - bei einem erneuten polizeilichen unangemeldeten Hausbesuch - wurden die Beamten wieder fündig in Sachen Drogen. Im Nachttisch des Adligen fanden sie unter anderem geringe Mengen Marihuana und andere nicht erlaubte Rauschmittel.

Haftzelle geflutet

Den Ausschlag für die Entziehung der Waffenerlaubnisse gab schließlich ein weiteres nachfolgendes Ereignis. Während eines Streits hatte die Ehefrau des Klägers die Polizei gerufen. Nach einem ersten folgenlosen Einsatz wurden diese erneut wenig später von dem mutmaßlichen weiblichen Opfer zum Tatort zitiert. Der Schlossherr wurde mit 1,86 Promille Atemalkohol in die Zelle gesteckt. Dort schlug er wild um sich und gegen Zellengitter. Aufgebracht verstopfte er vorsätzlich das Zellenklo, was zu einer Überflutung der Haftzelle führte. Aufgrund der drohenden Gefahr von Eigenverletzung wurde der Adlige in die Psychiatrie gesteckt, kurze Zeit später aber wieder entlassen.

Der Kläger beteuerte am Dienstag in Bayreuth vor der Richterin Angelika Schöner, dass er keine Drogen nehme, auch trinke er nicht übermäßig Alkohol. Für die Drogenfunde hatte er jedoch nur wenig verständliche Erklärungen. So habe er einst bei einem Besuch bei Freunden in Österreich diese geschenkt bekommen, habe sie aber nicht konsumieren wollen und auch nur bedenkenlos aufbewahrt. Den zweiten Fund erklärte er damit, dass ein Freund seinen "Stoff" nach einer Kartrunde bei ihm zu Hause einfach so vergessen habe. Er habe das Rauschgift wiederum nur aufbewahrt und habe nicht weiter über die Folgen nachgedacht. Doch schon am nächsten Tag sei die Polizei dagewesen.

Zum Ehestreit gab der Kläger an, dass er sich damals in der Nacht mit seiner - inzwischen - Exfrau massiv gestritten habe. Beim ersten Einsatz seien die Beamten tatenlos wieder abgezogen, nach dem zweiten Eintreffen habe man ihn grundlos - nur in Unterhosen bekleidet - abgeführt, obwohl er nur fernsah. Randaliert habe er in der Zelle, weil ihm ein Telefonat von den Beamten mit seiner Mutter und mit seinem Anwalt verweigert wurde. Außerdem hätten diese die Gegensprechanlage abgestellt, deshalb habe er die Zelle geflutet. "Ich hatte Angst, ich hatte Panik", jammerte er.

Die Polizeibeamten hätten sein einstiges Verhalten in ihren Protokollen, die auch dem Gericht vorlägen, maßlos übertrieben.

Die Richterin bestätigte, dass dem Kläger bisher noch kein Drogen- und Alkoholmissbrauch nachgewiesen werden konnte, dazu bedürfe es eines Gutachtens. Die Justiz müsse jedoch im Waffenrecht berücksichtigen, in welchem Umfeld sich der Inhaber der Rechte bewege. Zusätzlich, welche charakterlichen Eigenschaften der Besitzer in Frustsituationen an den Tag legen könnte. Möglicherweise drohe in aufgeladenen Situation die Gefahr, dass der Kläger zur Waffe greifen könnte. Der Kläger besitzt fünf Gewehre in seinem Anwesen in einem Waffenschrank.

Nicht warten, bis etwas passiert

Die Behördenvertreterinnen des Landratsamtes bekundeten, dass die Darstellungen der Polizeibeamten wahrheitsgemäß seien. Eine Mitarbeiterin: "Die waffenrechtliche Verlässlichkeit sehe ich aufgrund seines Verhaltens nicht." Es sei offen, was passiert, wenn der Kläger wieder einmal ein unbeherrschtes Verhalten an den Tag legt. "Man muss mit dem Entzug der Erlaubnis nicht warten, bis etwas passiert", sagte sie. Das Gericht entschied, das Verfahren in einigen Wochen fortzusetzen. Dann sollen auch Polizeibeamte zu dem einstigen Verhalten des Klägers aussagen.