Kösten vor 38 Minuten

A73: Kontrolle deckt mehrere Straftaten von Autofahrer auf - Anhänger-TÜV im Jahr 1994 fällig

Eigentlich wollte die Autobahnpolizei am Samstagabend an der A73 im Kreis Lichtenfels nur auf ein defektes Licht an einem Anhänger aufmerksam machen - die Kontrolle des Autos förderte allerdings gleich mehrere Straftaten zutage.