In Oberfranken hat die Polizei am Samstagmittag (21. März 2020) einen verletzten Schwan gerettet. Das Tier befand sich am Rande der A73 auf Höhe der Anschlussstelle "Lichtenfels-Nord".

Da die Gefahr bestand, dass das Tier auf die Fahrbahn gelangte, beschlossen die Beamten den Schwan einzufangen. Gemeinsam mit Mitarbeitern eines Tierheims und der örtlichen Vogelauffangstation gelang dies: Der Schwan wurde anschließend versorgt. Lesen Sie dazu: Neustadt Coburg: Mann geht mit Hund Gassi auf A73 - und hat noch nie etwas vom Coronavirus gehört Der Verkehr auf der A73 war zu keinem Zeitpunkt durch die Aktion beeinträchtigt, wie die Polizei mitteilt.