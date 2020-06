90 Prozent staatlicher Zuschuss: Markt Ebensfeld gibt Gas in Sachen Glasfaser

Jetzt hat der Freistaat eine weitere Förderinitiative gestartet - und der Markt Ebensfeld präsentiert sich erneut als reaktionsschnell und ist auch hier als erste oberfränkische Kommune in das Förderverfahren eingestiegen.

Politisches Ziel der bayerischen Regierung ist die flächendeckende Gigabitversorgung in den Kommunen des Freistaats bis Ende 2025. "Gigabit" lautet der korrekte politische Begriff, de facto bedeutet dies Glasfaserverlegung bis ins Haus, um so höhere Breitbrandraten als bisher zu erreichen.

Bei einem Gespräch mit Bürgermeister Bernhard Storath, dem Ansprechpartner der Kommune in Sachen Breitband, Tobias Walter, und Siegbert Reuther von der für die Kommune schon in der Vergangenheit tätigen Firma Reuther NetConsulting wurden Details zum Ablauf bekannt. Seit März gibt es diese 90-Prozent-Förderung des Freistaats Bayern bis zu einer Investitionssumme von maximal acht Millionen Euro. Eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme besteht allerdings: Die Provider dürfen in den nächsten drei Jahren nicht eigenverantwortlich ausbauen. Die Planungshoheit über Nutzung und Umfang der Förderung, die in Anspruch genommen werden soll, liegt bei den Kommunen selbst. Wie zu erfahren war, startete Mitte Mai im Markt Ebensfeld die für das weitere Vorgehen unverzichtbare Markterkundung und dürfte bis etwa Ende Juni abgeschlossen sein.

"Bis Ende Juli soll dann das Konzept erarbeitet werden, welche Gebäude in der Marktgemeinde förderfähig sind", erklärt Reuther hierzu. Bestenfalls könnten nach dem Ergebnis der Markterkundung rund 70 Prozent der Anwesen in der Gemeinde förderfähig sein, sprich können mit einem geförderten Glasfaseranschluss ins Haus ausgebaut werden. Eventuell sind es aber auch nur 30 Prozent. Dies hängt auch davon ab, inwieweit die ortsansässigen Provider ohne Forderung investieren. Bereits gigabitfähig sind im Kernort Ebensfeld 60 Prozent der Gebäude, im gesamten Gemeindegebiet rund 25 Prozent. Nach Abschluss der Markterkundung hat der Markt Ebensfeld unter Bürgermeister Storath dann die Entscheidung zu treffen, ob das Netz selbst gebaut wird und dann zum Betrieb an einen Provider übergeben werden soll (Betreibermodell) oder ob der Provider das Netz selbst bauen soll (Wirtschaftlichkeitslückenmodell).

"Die Förderung geht quasi davon aus, dass die schlechter versorgten Gebiete zuerst berücksichtigt werden", ergänzt Reuther im Gespräch. Der Gemeinderat geht den Weg mit, und auch der Bürgermeister zeigt sich überzeugt, dass in digitalen Zeiten diese Gelegenheit beim Schopfe gepackt werden soll: "In Corona-Zeiten - Stichwort Homeoffice - wird uns ja mehr denn je vor Augen geführt, wie wichtig eine gute Internetversorgung für die Bürger allgemein und für die ansässigen Unternehmen ist."

Schnelles Internet bedeutet Lebensqualität in den eigenen vier Wänden, bessere Rahmenbedingungen in der Medizin, Standortvorteile für Gewerbetreibende, um nur einige Aspekte zu nennen. Deshalb dürfte auch der Eigenanteil von zehn Prozent, den die Kommune bei Inanspruchnahme der neuen Förderung zu tragen hätte und der sich auf maximal 800 000 Euro beliefe, wohl keinen Hindernisgrund darstellen. Für alle Technikbewanderten sei noch ergänzend angemerkt, dass der Glasfaseranschluss ins Haus mittels sogenannter Coax-Kabel oder durch das Übertragungsverfahren DOCSIS 3.1 bereitgestellt werden kann.