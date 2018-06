50 Jahre "Jura-Boys"

Eigenes Sportheim und Aufstieg in die Kreisklasse





50-jähriges Jubiläumsprogramm



"Unsere Heimat, Unsere Liebe, Unser Jura" steht auf einem großen Plakat, das am Sportgelände es SC Jura Arnstein angebracht ist. Dies ist sicherlich nicht nur eine Aussage, sondern ein Stück Lebensgefühl auf dem heimischen Jura. Besonders beim SC Jura Arnstein ist dieses Lebensgefühl zu Hause und nimmt alljährlich zu, wenn es beim Sommerfest heißt "Der Jura bebt". So ist der Verein nicht nur im sportlichen Bereich in seinem 50 Jahren Bestehen eine Institution, sondern auch im gesellschaftlichen Zusammenleben und aus dem örtlichen Leben auf dem Jura nicht mehr weg zu denken. So ist es auch mit dem Fußball. Es ist schon immer ein besonderes Flair, wenn auf dem Jura eine wichtige Fußballveranstaltung ansteht, das wissen alle Spieler und auch die heimischen Fußballfans. Trotz "nur" 140 Einwohnern besitzt der Verein 330 Mitglieder. Diese sind in über 30 Ortschaften daheim. Wenn man die herrliche Sportanlage mit Sportheim sieht, wird klar, dass der Teamgeist weit über die Fußballmannschaft hinaus im ganzen Verein verankert ist. Großväter, Väter und Söhne spielten und spielen noch für den Verein oder sind weiter im Vereinsgeschehen verankert. Im Jahr 1968 blühte das Vereinsleben mit der Gründung des Sportclubs Jura Arnstein richtig auf. Am 17 März 1968 wurde auf Initiative des Junglehrers Franz Filsner der Verein gegründet. Bereits durch die Namensgebung wurde demonstriert, dass der Verein keine alleinige Arnsteiner Institution ist, sondern dem ganzen Weismainer Umland als gesellschaftlicher Treffpunkt dienen soll. Zuerst wurde das ganze besonders von älteren Mitbürgern skeptisch beobachtet. Aber es sollte anders kommen und eine Erfolgsstory werden. So waren vor allem die ersten Jahre schwierig: Der Verein hatte einen solchen Zulauf, dass man gar nicht alle Nachwuchsspieler aufnehmen konnte, da nicht genügend Betreuer zur Verfügung standen. Auch die Sportplätzte waren ein Problem. So gab es zunächst Fußball in einem Großziegenfelder Waldstadion oder einer Wattendorfer Wiese. 1969 erhielt man einen eigenen richtigen Sportplatz in Arnstein, welcher durch Ludwig Wimplinger eingeweiht wurde. Im Februar des Jahres 1972 beschloss man den Platz besser an zu legen und bereits 1974 war dieser bespielbar und dient noch heute als Trainings und Ausweichplatz. Im Jahre 1971 wurde erstmals der Aufstieg von der damaligen C-Klasse in die B-Klasse geschafft. Beim wichtigsten Spiel gegen Obersdorf waren 1000 Zuschauer zugegen. Der heutige Hauptplatz wurde 1985 eingeweiht.Nachdem nun das sportliche Umfeld geschaffen war, fand man es an der Zeit, sich auch eine eigene Sportgaststätte für das gesellschaftliche Leben im Verein zu errichten. So wurde das Sportheim innerhalb von nur vier Jahren, hauptsächlich in ehrenamtlicher Tätigkeit durch Mitglieder aus über 30 Ortschaften, errichtet. Einer der Tiefpunkte in der Geschichte des SC Jura Arnsteins war der Brand des Sportheims im Mai 2003, bei dem ein Schaden von rund 150 000 Euro entstand. Dies wurde jedoch mit Fleiß und großem Engagement wieder für seinen Zweck neu auf- und ausgebaut.Sportlich ging es in den vergangenen Jahren steil bergauf. So stellte man über vier Spielzeiten (2013, 2014 bis 2016/17) hinweg gar drei Mannschaften für den Spielbetrieb. Zudem stieg die erste Mannschaft 2016 erstmals in der Vereinsgeschichte in die Kreisliga auf. Dies gelang nachdem man die Saison mit einem hervorragenden 2. Platz in der Kreisklasse beendete, welcher zur Relegation berechtigte. In Unterlangenstadt schließlich besiegte man den Konkurrenten von der DJK-SV Neufang in einem spannenden Spiel mit 1:0 und machte den größten sportlichen Erfolg der Vereinshistorie perfekt.2017 krönte die 2. Mannschaft eine starke Saison mit dem ebenfalls erstmaligen Aufstieg in die A-Klasse. Zum Ende der diesjährigen Saison verblieb man erneut in der Kreisliga und durfte sich nach langen Jahren einmal wieder als erfolgreichsten Fußballverein im Stadtgebiet bezeichnen, da man sich im Endklassement vor dem "Konkurrenten aus der Stadt", dem vermeintlich übermächtigen SCW Obermain, platzieren konnte. Und nun sehen die Verantwortlichen mit viel Freude der Feier zum 50-jährigen Bestehen entgegen.So hat sich zu einem politischen Abend am Montag den 9. Juli um 18.30 Uhr kein geringerer als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt. Bereits am Donnerstag, 5. Juli, beginnt der Festreigen mit einem Festgottesdienst in der Arnsteiner Pfarrkirche St. Nikolaus um 18.30 Uhr. Um 19.30 findet im Festzelt der Bieranstich durch Schirmherren und Landrat Christian Meißner statt. Der Musikverein Wattendorf umrahmt Festkommers und Ehrungen. Am Freitag, 6. Juli, um 19 Uhr rollt dann das runde Leder erstmals beim Fest mit dem Spiel der Fußballdamen SCW Obermain-Fortuna Roth. Ab 20 Uhr ist mit den Islinger Musikanten ein großer Unterhaltungsabend garantiert. Am Samstag, 7. Juli, messen um 14 Uhr die Fußballer des SV Seelach und der SG Stadelhofen ihre Kräfte. Ein Stimmungsabend ist dann ab 21 Uhr mit der Unterhaltungsband "Blechhulza" zu erwarten. Blechhulza ist eine junge und ausgeflippte Coverband aus dem schönen Frankenland, die bisher jedes Festzelt gerockt hat. Als weitere Highlights sind Auftritte der Tanzsportgarde vom TSV Scheßlitz und durch das Playmate des Jahres Patricia Dinkel geplant. Ganz im Zeichen des Fußballsports ist zunächst der Sonntag, 8. Juli. Um 13 Uhr spielen der FC Altenkunstadt und der FC Baiersdorf gegeneinander. Um 15 Uhr die SpVgg Isling gegen den SCW Obermain und um 17 Uhr die TSV Ebensfeld und der gastgebende SC Jura Arnstein.