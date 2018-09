39. Straßenfest Altenkunstadt

Wie jedes Jahr findet am zweiten Samstag im September das bekannte Straßenfest im Zentrum von Altenkunstadt statt. Unter dem Motto "Vereine für ihre Bürger" steigt am Samstag, 8. September, von 13 bis 20 Uhr das 39. Altenkunstadter Straßenfest. Die Veranstaltung findet wie gewohnt, in der der Theodor-Heuss-Straße statt. Neben vielen Attraktionen für jung und alt lassen heimische Gaumenfreuden das Herz höher schlagen. Abgerundet wird das gesellige Vergnügen durch leckere Altenkunstadter Biere und andere Getränke zu äußerst moderaten Preisen.

Beliebtes Entenrennen

Das Fest beginnt um 13 Uhr mit dem Bieranstich durch den Ersten Bürgermeister. Mit Spannung wird um 16 Uhr das beliebte "Entenrennen" erwartet.

Kinder können sich zum Beispiel beim vielfältigen Programm Schminken lassen, mit der Wasserwacht "U-Boot"-Fahrten unternehmen oder beim Meerschweinchenrennen auf das richtige "Pferd" setzen.

Fest der Vereine

Das Straßenfest ist ein Fest der Vereine und gehört zum Höhepunkt der Aktivitäten der Gemeinde Altenkunstadt.

Des weiteren können gemeinsam Balsaflieger gebaut werden, Flüge am Flugsimulator werden angeboten sowie einige kleine und große Modelle vorgeführt und Geschicklichkeitstests bereitgestellt.

Programmhighlights

13 Uhr Begrüßung und Bieranstich durch den Ersten Bürgermeister; 16 Uhr Entenrennen;

ganztägig Flechten, Basteln und Malwettbewerb, Floh- und Trödelmarkt, Aktionsstand "Bienensterben, Kinderschminken und Basteln, Flugsimulator der Modellfluggruppe Phoenix sowie Fliegerbau und Tombola, Meerschweinchenrennen, Glücksrad mit Preisen, Aktionsstand der Raiffeisenbank Obermain und Bewegungsparcours.

Musikprogramm

Musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Altenkunstadt und den 1.FC Altenkunstadt - DJ.