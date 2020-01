100 000 Tonträger wollen sortiert werden

Als Moderator hatte er Kult-Status, er gilt als profunder Kenner der internationalen Jazz-Szene und ist wie kein anderer in der Singer-Songwriter-Gemeinschaft zu Hause. Am 26. und 27. Juni wird Ado Schlier den "Songs an einem Sommerabend" im Park von Kloster Himmelspforten in Würzburg letztmalig seinen Stempel aufdrücken. Anlässlich seines 85. Geburtstages am heutigen Freitag sprachen wir mit ihm über die Songs.

Herr Schlier, Sie gelten als "Vater der Songs an einem Sommerabend". Jetzt, nach 34 Jahren, ziehen Sie sich als Künstlerischer Leiter des Liedermacher-Festivals zurück. Was bedeutet das für Sie?

Ado Schier: "Ich hoffe, ein bisschen mehr Freizeit für meine liebe Frau Monika zu haben, die da immer ein bisschen zu kurz kam. Und ich werde viel Zeit haben, meine über 100 000 Tonträger zu sortieren."

Wie viel Wehmut ist da im Spiel?

"Eine gehörige Portion. Aber schon auch ein bisschen Freude, denn in all den Jahren gab es immer viele Stimmungen und Schwingungen."

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

"Dass es in den ersten 30 Jahren in Kloster Banz eigentlich fast immer geregnet hat und viele Menschen als Zuhörer, aber auch die Künstler dies als Normalzustand zur Kenntnis nahmen."

Was war eigentlich das skurrilste Erlebnis in den 34 Jahren Songs an einem Sommerabend?

"Da gäbe es einiges zu erzählen. Spontan fällt mir da die wohl kurioseste Bewerbung ein, die aus der Region Bergen in Norwegen kam. Die dortige Feuerwehrkapelle hatte sich angeboten, gegen Übernachtungsspesen eine Stunde im Rahmen des Festivals zu spielen."

Welche Personen werden Sie besonders vermissen?

"Viele, die in den Jahren hinter den Kulissen an den kleinen Rädchen gedreht haben, die das Geschehen auf der Bühne zum Erlebnis werden ließen."

Sie haben zahlreiche Nachwuchskünstler auf die große Bühne der Liedermacher geholt. Wer war Ihre größte "Entdeckung"?

"Mir fallen hier drei ein. Zum einen Dominik Plangger - der zum populärsten Liedermacher aus Südtirol wurde -, dann Carolin No - die beiden, die auch gute Freunde wurden - und Desiree Klaeukens, die leider nie sehr bekannt wurde."

Stichwort Kloster Banz. Woran erinnern Sie sich besonders gerne?

"An die Großen, die bei den ,Songs‘ waren, wie Giora Feidman, Georges Moustaki und Reinhard Mey."

Hören Sie privat auch Musik? Welche Stilrichtung?

"An erster Stelle die Musik, die mich seit meinem zehnten Lebensjahr begleitet, das ist Mainstream-Jazz, Liedermacher in nicht zu viel Musik verpackt, Barockmusik und Schlager der Nachkriegszeit mit ihren skurrilen Texten."

Was würden Sie gerne noch tun?Haben Sie bestimmte Pläne?

"Nun, beruflich Radio machen, bis der Sensenmann seinen Job ernst nimmt. Aber auch - das habe ich meiner Frau versprochen - mehr schlendern, viel Musik hören und über ein langes Leben nachdenken." Das Gespräch führt Mathias H. Walther.