Leserbrief: Quartier an der Stadtmauer in Bamberg

von LESERBRIEFE

Dazugelernt hat man die Abkürzung "Quads" für das Quartier an der Stadtmauer bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im Stadtplanungsamt. Zwiespältig war bereits die Auswahl von Dokumenten im Internet, gefehlt haben u.a. die Stellungnahmen der Denkmalbehörden.



Die kargen Aussagen der unvollständigen Denkmalliste genügen nicht, dem Kundigen fehlt dort z.B. das Sparkassengebäude, das zwar erst nach einem unverzeihlichen Denkmalfrevel errichtet wurde, dem aber selbst bereits wieder Denkmalqualität zugewachsen ist: als seltenes bauliches Zeugnis der 70er Jahre, als Dokument der Stadtentwicklung und als städtebaulicher Bestandteil des Straßenensembles Lange Straße.



Auch wenn das kaum ein Laie und erst recht kein Stadtrat glauben mag, handelt es sich dabei um eine Rechtsfrage, über welche letztlich Gerichte entscheiden werden. Der Bebauungsplanentwurf macht sich nicht viel Mühe mit dem Stadtdenkmal, das man zwar gerne als profitträchtiges Welterbe vermarktet, dem man aber den denkmalrechtlich gebotenen Respekt verweigert. Auch die Hinterhöfe sind geschützte Bestandteile des Ensembles, sie dürfen nicht einfach mit dem am Holzmodell unschwer ablesbaren Baubrei überzogen werden, der durchweg mindestens ein Stockwerk zu hoch ausfällt.



Die hier schmerzlich vermisste Denkmalverträglichkeit umschreibt das Denkmalschutzgesetz, wenn es darauf abstellt, ob das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten Erscheinungsbilds oder der künstlerischen Wirkung eines Baudenkmals bzw. des Straßenbildes und des gesamten Ensembles führen würde - alles tritt doch offensichtlich ein.



Die weltweit anerkannten Grundsätze für die Denkmalpflege in historischen Städten sind in Bamberg bekanntlich nicht geläufig. Hinzuweisen ist ferner auf das Detail der völlig unzureichende Erschließung der Tiefgarage über die Hellerstraße; die eingezeichneten Spielzeugautos entsprechen nicht den aktuellen deutschen Straßenkreuzern, erst recht nicht dem Lieferverkehr. Ach ja, das Brandschutzkonzept scheint auch noch zu fehlen.



Insgesamt unterliegt die Planung dem Trugschluss, man benötige keine Umweltverträglichkeitsprüfung für die höchst gefährdeten Kulturgüter, weil der sich aus der Eigenart der Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert würde. Über die Beachtlichkeit der Prüfung werden ebenfalls die Gerichte entscheiden. Kaltenbrunn liegt auch in Bamberg!



Der Leserbrief wurde von Leser Dieter Martin aus Bamberg verfasst zum Thema "Bamberger Quartier an der Stadtmauer"