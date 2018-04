Leserbrief: Konträre Meinungen in Hirschaid unerwünscht?

von LESERBRIEFE

Nach allgemeinem Verständnis ist der Gemeinderat die Vertretung aller Gemeindebürger. Diese Aufgabe würden die Mitglieder eines Gemeinderats erfüllen, indem sie sich auf Grundlage aller Tatsachen und der Rechtslage eine Meinung bilden und danach unter Würdigung aller Umstände eine sachgerechte Entscheidung treffen.



Wenn ein Teil der Bürgerschaft seine Meinung (Befürwortung) kundtut, so sollten auch sachlich vorgetragene Argumente gegen etwas geäußert werden dürfen und das gleiche Recht haben, in die Gesamtwürdigung mit einzufließen.



Beim Markt Hirschaid ist eine Auseinandersetzung mit konträren Meinungen aber offenbar nicht nur nicht gewollt, sondern wird von einigen Mitgliedern des Gemeinderats wohl sogar als "unnötige Belästigung" empfunden.



Nichts anderes als diese Vermutung lassen die zitierten Äußerungen einiger gewählter Volksvertreter in der Gemeinderatssitzung vom 29. September 2015 zu. In dieser öffentlichen Sitzung wird durch ein Mitglied des Gemeinderats ein Teil der Gemeindebürger in völlig unangemessener Weise herabgesetzt, indem er in dem bloßen Vorbringen von Argumenten gegen den geplanten Standort des Bolzplatzes einen "Ansatz von asozialem Verhalten" sehen will. Und dies ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei vielen der "Gegner" um Personen handelt, die ehrenamtlich stark engagiert sind. Ein anderes Gemeinderatsmitglied fordert die Gegner des Standortes unvermittelt zur Klage auf, ohne scheinbar tatsächlich über die zugrunde liegende Rechtslage informiert zu sein. Denn ausweislich des Zeitungsartikels wurde die Gemeindeverwaltung erst in der Sitzung aufgefordert, die rechtliche Zulässigkeit einer Umgestaltung des vorhandenen öffentlichen Kinderspielplatzes zu prüfen.



Das in diesem konkreten Fall zum Ausdruck kommende Selbstverständnis einzelner Mitglieder des Gemeinderats kann nur als beschämend empfunden werden. Man hat zwar schon davon gehört, dass es in Gemeinderatssitzungen zwischen den Fraktionen heiß her gehen kann, dass jedoch die eigenen Gemeindebürger (und sicher auch der ein oder andere eigene Wähler) in öffentliche Sitzung unsachlich angegriffen werden, dürfte nicht unbedingt das Mittel der Wahl sein.



Es bleibt sehr zu hoffen, dass dieses Beispiel nicht repräsentativ dafür ist, wie im Hirschaider Gemeinderat mit sachlich vorgetragenen Argumenten und konträren Meinungen umgegangen wird.





Jürgen Goppert aus Hirschaid, der Leserbrief bezieht sich auf den Artikel: "Beim Bolzplatz am Ball bleiben" vom 2. Oktober 2015