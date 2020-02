Zwölfjährige aus Mainleus ist die beste Leserin im Landkreis

Felix Zeilner aus der Mittelschule Neuenmarkt-Wirsberg hatte es am schwersten: Denn er sollte beim Kreiswettbewerb als Erster vorlesen. "Ich habe das Buch ,Im Zeichen der Zauberkugel' gewählt, denn ich wollte etwas Spannendes und Lustiges lesen", erklärte Felix selbstbewusst. Lampenfieber war ihm nicht anzumerken - genau so wenig wie all den anderen Teilnehmern.

Neben Felix war nur ein weiterer Junge mit von der Partie: Lukas Uhl von der Max-Hundt-Schule. "Ich habe die Stelle, die ich vorlesen möchte, vier Mal geübt. Das wird schon reichen", sagte Lukas. . "Ich werde die spannendste Stelle vorlesen - drei Minuten lang. Und wenn es richtig spannend ist, dann höre ich auf", lautete seine Strategie. "Die anderen in meiner Klasse zocken ja lieber, aber ich mag das nicht. Ich lese oder ich gehe raus", erklärte er noch.

Bei den Mädchen gingen Emma-Antonia Weich von der Mittelschule Untersteinach, Clara Köstner von der Carl-von-Linde-Realschule, Luisa Müller von der Mittelschule Mainleus, Anabell Ott vom Caspar-Vischer-Gymnasium und Klara Pauline Goller vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium an den Start. Alles echte Leseratten.

Den Sieg heimste Luisa Müller von der Mittelschule Mainleus ein. Der Jury gehörten Buchhändlerin Christine Friedlein, Karin Minet vom Literaturverein Kulmbach, Silvia Konrad von der Gemeindebücherei Ludwigschorgast, Birgit Hain von der Meußdoerfffer-Schule sowie die Lesebeauftragte des Landkreises, Sabine Pöhlmann, an.

"Ihr Sieben habt es uns wirklich schwer gemacht. Denn keiner hat hier beim Wettbewerb Theater gespielt, alle haben flüssig und schön gelesen. Wir haben wirklich lange gebraucht, um den Sieger zu ermitteln", erklärte Karin Minet, die schon seit vielen Jahren in der Jury ist. Die Schüler sollten flüssig, aber nicht zu schnell, gut betont, aber nicht affektiert - und vor allem verständlich und lebendig lesen. Alle fünf Jurymitglieder hatten Luisa Müller auf Anhieb in die engere Wahl der zwei besten Leser gewählt.

Luisa Müller freute sich riesig. Sie hatte ihr Bestes gegeben. "Ich komme schon sehr oft in die Bücherei", erzählte Luisa.

Am Vorlesewettbewerb, der zum 61. Mal durchgeführt wurde, nehmen bundesweit mehr als 7000 Sechstklässler teil. Ausgeschrieben wird er vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Der Bundespräsident ist der Schirmherr. Das Bundesfinale findet am 24. Juni in Berlin statt. Ausgezeichnet wurden die besten Vorleser aber schon jetzt: mit einem Buchpreis.

Bürgermeister Ralf Hartnack lobte die Schüler für ihre "tolle Leistung". Miriam Sattler und das Stadtbüchereiteam führten ein Quiz durch. Charlotte Kästner gewann einen Büchergutschein.