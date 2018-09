Zweimal Rauschgift in Kulmbach beschlagnahmt

Zwei Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz konnten Kulmbacher Polizisten fast zeitgleich am Samstagnachmittag aufdecken. Die Besitzer der Drogen erwartet nun ein Strafverfahren.

Zunächst war eine Polizeistreife gegen 17 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof unterwegs, wo ihr ein 28-jähriger Bayreuther auffiel, der verbotenerweise aus einer Bierflasche trank. Als die Beamten den Kontakt zu ihm suchten, um ihn über das geltende Stadtrecht zu belehren, versuchte sich der Bayreuther rasch an einem Mülleimer einer kleinen Folienverpackung zu entledigen. Überrascht über den plötzlichen Ordnungssinn förderte ein Blick in den Mülleimer den eigentlichen Beweggrund zu Tage: Der junge Mann hatte angesichts der befürchteten Kontrolle eine Dolde Marihuana weggeworfen, die die Beamten sogleich sicherstellten.

Noch während die Sachbearbeitung vor Ort andauerte, meldete eine weitere Streife einen ähnlichen Verstoß. Hier war ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Kulmbach bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ins Visier der Polizisten geraten. Der 27-Jährige, der als Mitfahrer in dem kontrollierten Auto saß, "verlor" ebenfalls kurz vor der Überprüfung seiner Person ein kleines Plastiktütchen. Dieser verzweifelte Versuch blieb dem geschulten Auge der Ordnungshüter jedoch nicht verborgen, so dass sie eine geringe Menge der Droge Crystal-Speed beschlagnahmten.

Beide Männer müssen sich nach Angaben der Polizei nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vor der Justiz verantworten.