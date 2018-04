Gefährliche Stelle in Oberfranken: Zwei Motorradunfälle am gleichen Ort - drei Verletzte

Zwei Unfälle mit Verletzten musste die Polizei Stadtsteinach in den letzten Tagen auf der B289 auf Höhe Ludwigschorgast aufnehmen.



Bereits am Donnerstag gegen 14 Uhr wollte ein Linienbus aus Kupferberg kommend nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer einen entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Motorradfahrer flog bei dem Aufprall gegen die Windschutzscheibe des Linienbusses und zog sich dabei Brüche des Unterarms und des Handgelenks zu. Businsassen wurden nicht verletzt.



Am Samstag gegen 13.20 Uhr ereignete sich an gleicher Örtlichkeit erneut ein Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Auto-Fahrer aus dem nördlichen Landkreis wollte aus Richtung Kupferberg kommend ebenfalls nach links in die Hauptstraße abbiegen. Auch er übersah einen entgegenkommenden Motorradfahrer.



Der 63-jährige Münchberger wurde in den Straßengraben geschleudert und zog sich dabei mehrere Frakturen zu. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und der Fahrer zog sich mehrere Prellungen zu.



Die Strecke zwischen Ludwigschorgast und Kupferberg war für etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei bei beiden Unfällen jeweils 10 000 Euro.