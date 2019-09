Zwei Kulmbacher Lehrer wehren sich gegen Kritik an Haltung der Schule zu "Fridays for Future"

Zu unserer Berichterstattung über die "Fridays for Future"-Aktionen in Kulmbach, die Sanktionen an den Schulen (Klimaschutz mit Gegenwind, BR vom 21./22.9.) und dem Leserbrief von Janosch Asen zum gleichen Thema (25.9.2019) erreicht uns eine Stellungnahme von Steffi und Volker Posel, Lehrkräfte für Biologie, Chemie bzw. Deutsch und Geografie am Markgraf-Georg-Friedrich- Gymnasium Kulmbach. In dem Schreiben heißt es:

"Herr Asen schämt sich also für seine ehemalige Schule, das MGF-Gymnasium, weil es das Unterrichtschwänzen einiger Schüler anlässlich der letzten ,Fridays for Future'-Demonstration mit Verweisen geahndet hat. Interessanter und entlarvender als diese persönliche Befindlichkeit ist da schon der Ton, den er dabei anschlägt: Den Lehrkräften mangele es an Zivilcourage, Verständnis für politische Bildung und Demokratie, wenn sie nicht mit ihren Schülern zur Demo gehen."

Weiter schreiben die beiden Lehrkräfte: "Die Eltern von Herrn Asen versteigen sich in einem offenen Brief an die weiterführenden Schulen Kulmbachs zu Vokabeln wie ,Kadavergehorsam"'und werfen die Frage auf, ob man seine Enkel auf solche Schulen schicken könnr. In populistischer Manier, wie man es von den Trumps und Johnsons dieser Welt schon kennt, werden hier Personen, die nach Meinung der Asens nicht für die eigene und damit selbstverständlich gute Sache sind, diffamiert, in ehrabschneidender Weise beleidigt und mit versteckten Drohungen bedacht. Einen derartigen Klimawandel im öffentlichen Umgang miteinander halten wir für ähnlich besorgniserregend wie die globale Erwärmung selbst. "

Der eigentlichen Sache werde damit ein Bärendienst erwiesen, die Fähigkeit zum sachlichen Diskurs und der Wille zum Konsens gingen zusehends verloren. Zu "gelebter Demokratie", wie Herr Asen sie von der Schule einfordere, gehöre es eben auch zu akzeptieren, dass nicht jeder mit wehenden Fahnen zur eigenen Seite überlaufe. Dass manche sogar Nein sagten, müsse man in einer Demokratie aushalten können, ohne dass man sie als vermeintliche Gegner erbittert bekämpfe.

" Eben weil nicht alle dafür sein müssen, können und wollen wir als Lehrer keine ,Exkursion zur Demo' mit unseren Klassen veranstalten, wie sich Herr Asen das gerne wünscht. Ferner würde das Druckmittel der streikenden Schüler gegen die Politik ohnehin ad absurdum geführt, wenn wir es doch täten. Zum Streik gehört eben auch die Gefahr der Sanktionierung. Betroffene Schüler, die wir gefragt haben, haben den Verweis bewusst in Kauf genommen und reagieren sehr gelassen, bringen sogar so etwas wie Verständnis für die Haltung der Schulleitung auf. Um das Demokratie- und Rechtsverständnis unserer Schüler kann es also gar nicht so schlecht bestellt sein. Nichts, wofür wir uns schämen müssten", heißt es abschließend in der Stellungnahme der Lehrkräfte.