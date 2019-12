Beim innerstädtischen Einzelhandel tut sich was - allerdings sind es keine positiven Nachrichten, die zu vermelden sind: Das Tabakwarengeschäft Ködel am Eku-Platz schließt (zum Jahresende) ebenso wie die Metzgerei Eisenhut in der Buchbindergasse (Ende April). Die Gründe für die Schließung si...